Μπροστά στα μάτια της ανήλικης εγγονής του δράστη και κόρης του θύματος έγινε η άγρια δολοφονία του 57χρονου γιατρού από τον 69χρονο πεθερό του στην Αγία Βαρβάρα.

Ο 69χρονος άρπαξε μία καραμπίνα πυροβόλησε δύο φορές και σκότωσε τον 57χρονο στην αυλή της οικίας τους. Αμέσως μετά ο δράστης έφυγε με τα πόδια και την καραμπίνα στα χέρια και πήγαινε στο Αστυνομικό Τμήμα να παραδοθεί.

Την ίδια στιγμή ο γιος του δράστη ο οποίος είναι αστυνομικός και μένει στον από κάτω όροφο, έτρεξε όταν άκουσε τον πυροβολισμό είδε την εγγονή του δράστη σε κατάσταση σοκ και τον νεκρό κουνιάδο του και όταν διαπίστωσε τι είχε συμβεί, τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση.

Όπως δήλωσε ο γιος του δράστη, οι γονείς του είχαν εμμονή ότι η αδελφή του δεν περνούσε καλά με το θύμα, κάτι όμως που δεν ήταν αλήθεια, αλλά αντίθετα το ζευγάρι είχε μια αρμονική σχέση χωρίς καυγάδες και προστριβές

Ο 69χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ο 69χρονος, οδηγήθηκε στο έγκλημα γιατί ο γαμπρός του φερόταν άσχημα στην κόρη του, κάτι όμως που διαψεύδει κατηγορηματικά ο γιος του δράστη και κουνιάδος του θύματος

Συνελήφθη και η πεθερά του γιατρού για συνέργεια

Χειροπέδες και στη σύζυγο του δράστη που σκότωσε χθες τον γαμπρό του με καραμπίνα στην αυλή του σπιτιού που διέμεναν στην Αγία Βαρβάρα, πέρασαν οι αστυνομικοί με εντολή εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του δράστη και πεθερά του θύματος, συνελήφθη με την κατηγορία της συνέργειας για τη δολοφονία του γαμπρού της.

Την ίδια στιγμή ποινική δίωξη στον δράστη του εγκλήματος στην Αγία Βαρβάρα αλλά και στην σύζυγο του, άσκησε ο Εισαγγελέας για την δολοφονία του 57χρονου γιατρού, γαμπρού των δύο κατηγορουμένων, χθες το απόγευμα.

Σε βάρος του 69χρονου δράστη, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία. Παράλληλα άσκησε δίωξη και στην σύζυγο του κατηγορούμενου, στην οποία αποδίδει την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως σκότωσε τον γιατρό γιατί φερόταν άσχημα στην κόρη του. Ωστόσο ο γιος του δράστη, αστυνομικός, που ειδοποίησε την Άμεση Δράση χθες, φέρεται να μην επιβεβαιώνει όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

Τόσο ο δράστης και η σύζυγός του, όσο και το θύμα και η οικογένεια του αλλά και ο αστυνομικός, έμεναν στο ίδιο κτήριο.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Ανακριτή όπου θα απολογηθεί το ζευγάρι των κατηγορουμένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.