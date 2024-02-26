Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε ποιους δρόμους θα βρείτε κίνηση:

Στη Λ. Aθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς την λίμνη Κουμουνδούρου λόγω συσσώρευσης υδάτων

Στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά με 1,2 χλμ αναμονής

Στην άνοδο Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα

Στην κάθοδο Κηφισού από Γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού προς το Περιστέρι

Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας

Περιφερειακή Υμηττού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς την Αττική Οδό

Στα δύο ρέυματα Κηφισίας ανά τμήματα

Στην Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων

Στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς την Καλαμακίου

Πηγή: skai.gr

