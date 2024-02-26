Λογαριασμός
Κομφούζιο στους δρόμους - Πού υπάρχουν προβλήματα

Σε ποιους δρόμους θα βρείτε κίνηση

UPDATE: 10:48
κίνηση βροχή

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε ποιους δρόμους θα βρείτε κίνηση:

  • Στη Λ. Aθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς την λίμνη Κουμουνδούρου λόγω συσσώρευσης υδάτων
  • Στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά με 1,2 χλμ αναμονής
  • Στην άνοδο Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • Στην κάθοδο Κηφισού από Γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού προς το Περιστέρι
  • Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
  • Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας
  • Περιφερειακή Υμηττού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς την Αττική Οδό
  • Στα δύο ρέυματα Κηφισίας ανά τμήματα
  • Στην Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων
  • Στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς την Καλαμακίου
