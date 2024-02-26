Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Σε ποιους δρόμους θα βρείτε κίνηση:
- Στη Λ. Aθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς την λίμνη Κουμουνδούρου λόγω συσσώρευσης υδάτων
- Στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά με 1,2 χλμ αναμονής
- Στην άνοδο Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- Στην κάθοδο Κηφισού από Γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού προς το Περιστέρι
- Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
- Στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας
- Περιφερειακή Υμηττού από το ύψος της Αγίας Παρασκευής προς την Αττική Οδό
- Στα δύο ρέυματα Κηφισίας ανά τμήματα
- Στην Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων
- Στην παραλιακή προς Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά προς την Καλαμακίου
Πηγή: skai.gr
