Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΣΚΑΪ 100,3: Η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται την Τρίτη του Πάσχα

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους, δήλωσε στο ΣΚΑΙ 100,3 η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ανέφερε ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους και όχι το 70% που ήταν μέχρι σήμερα.

Ανέφερε ότι σήμερα υπάρχουν 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εργάζονται και από αυτούς, μόνον το 36% το δηλώνουν.

«Θα μπορούν να σώσουν από 140 μέχρι 300 ευρώ το μήνα» υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.

Ανακοίνωσε παράλληλα ότι με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σήμερα, η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς, που «πέφτει» την Μεγάλη Τετάρτη, μεταφέρεται την Τρίτη του Πάσχα.

Η απόφαση για τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα ελήφθη, προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα της αγοράς σε μία περίοδο σημαντική για το εμπόριο και τους καταναλωτές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.