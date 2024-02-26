Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΣΚΑΪ 100,3: Η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται την Τρίτη του Πάσχα

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται, έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους, δήλωσε στο ΣΚΑΙ 100,3 η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.
Ανέφερε ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι μία αίτηση ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν το 100% της σύνταξής τους και όχι το 70% που ήταν μέχρι σήμερα.
Ανέφερε ότι σήμερα υπάρχουν 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εργάζονται και από αυτούς, μόνον το 36% το δηλώνουν.
«Θα μπορούν να σώσουν από 140 μέχρι 300 ευρώ το μήνα» υπογράμμισε η κ. Μιχαηλίδου.
Ανακοίνωσε παράλληλα ότι με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί σήμερα, η υποχρεωτική αργία της Πρωτομαγιάς, που «πέφτει» την Μεγάλη Τετάρτη, μεταφέρεται την Τρίτη του Πάσχα.
Η απόφαση για τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα ελήφθη, προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα της αγοράς σε μία περίοδο σημαντική για το εμπόριο και τους καταναλωτές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.