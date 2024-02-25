Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από το μεσημέρι ο 69χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε τον 57χρονο γαμπρό του, πατέρα τριών παιδιών, χτες στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω, μπροστά στην ανήλικη εγγονή του.

Όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 69χρονος, οδηγήθηκε στο έγκλημα γιατί ο γαμπρός του φερόταν άσχημα στην κόρη του, κάτι όμως που διαψεύδει κατηγορηματικά ο γιος του δράστη και κουνιάδος του θύματος, ο οποίος είναι αστυνομικός και ήταν αυτός που ειδοποίησε την Άμεση Δράση για το έγκλημα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, δράστης και θύμα έμεναν στο ίδιο οικογενειακό σπίτι και συγκεκριμένα στο ισόγειο έμεναν τα πεθερικά στον πρώτο όροφο η κόρη με τον σύζυγό της και στον 2ο ο αστυνομικός γιος.

Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός, χτες το απόγευμα ο γαμπρός του, ο οποίος ήταν γιατρός σε νοσοκομείο, τον παρακάλεσε να μείνει λίγο με τα δύο από τα παιδιά του, γιατί πήγαινε να πάρει την κόρη του από κάποια δραστηριότητα.

Στο ισόγειο όμως υπήρξε πάλι κάποια φιλονικία με τον πεθερό και ύστερα συνέχισε για να πάει να πάρει το παιδί.

Όταν επέστρεφε στο σπίτι όμως, ο 69χρονος τον περίμενε στην αυλή και μπροστά στα μάτια του κοριτσιού τον πυροβόλησε δύο φορές με την καραμπίνα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο αμέσως μετά ο δράστης έφυγε με τα πόδια και την καραμπίνα στα χέρια και πήγαινε στο Αστυνομικό Τμήμα να παραδοθεί.

Στο δρόμο όμως τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και τον συνέλαβαν, καθώς είχαν ειδοποιηθεί από τον γιο του δράστη, ο οποίος μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς έτρεξε και βρήκε τον άνδρα της αδελφής του νεκρό και το κοριτσάκι σε κατάσταση σοκ.

Όπως δήλωσε ο γιος του δράστη, οι γονείς του είχαν εμμονή ότι η αδελφή του δεν περνούσε καλά με το θύμα, κάτι όμως που δεν ήταν αλήθεια, αλλά αντίθετα το ζευγάρι είχε μια αρμονική σχέση χωρίς καυγάδες και προστριβές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.