Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας

Ένας άνδρας βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος από μαχαίρι

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Αιματηρό περιστατικό με έναν νεκρό σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα σε είσοδο πολυκατοικίας σήμερα Δευτέρα 7.00 το πρωί όταν δύο άνδρας λογομάχησαν και ο ένας επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλον με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο άνδρας που επιτέθηκε μεταφέρθηκε στον Ερυθρο Σταυρό και νοσηλεύεται.

Προανάκριση για το συμβάν πραγματοποιεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άγιος Παντελεήμονας Νεκρός τραυματίας
