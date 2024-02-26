Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός
Αιματηρό περιστατικό με έναν νεκρό σημειώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα σε είσοδο πολυκατοικίας σήμερα Δευτέρα 7.00 το πρωί όταν δύο άνδρας λογομάχησαν και ο ένας επιτέθηκε με μαχαίρι στον άλλον με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.
Ο άνδρας που επιτέθηκε μεταφέρθηκε στον Ερυθρο Σταυρό και νοσηλεύεται.
Προανάκριση για το συμβάν πραγματοποιεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.
