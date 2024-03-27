Για βιασμό μία 40χρονης σε φεστιβάλ μουσικής που διεξήχθη τον περασμένο Σεπτέμβριο σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κατηγορείται ένας 32χρονος, υπήκοος Ισπανίας.

Επιστρέφοντας από το φεστιβάλ, η γυναίκα, υπήκοος Ισραήλ, απευθύνθηκε με καταγγελία στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, οπότε ξεκίνησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 32χρονου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

