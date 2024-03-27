Σε μία σοβαρή καταγγελία προβαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ο οποίος μαζί με τον νευροχειρουργό Νίκο Χαυτούρα, προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες σε νεαρό φαντάρο, ο οποίος ήταν παραστάτης στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, στον χώρο των επισήμων, στην παραλία του Βόλου, όταν εκείνος έχασε τις αισθήσεις του.

Ο νεαρός φαντάρος λιποθύμησε δύο φορές και παρά τις ισχυρές συστάσεις για την διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Βόλου, ο επικεφαλής του επέμεινε να παραμείνει όρθιος στη θέση του!

Μετά τη δεύτερη κατάρρευσή του, αποσύρθηκε, αλλά δε μεταφέρθηκε στο «Αχιλλοπούλειο» όπως προβλέπεται, αλλά στο Στρατιωτικό ιατρείο του στρατοπέδου «Γεωργούλα».

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου σε ανοιχτή του επιστολή, αναφέρεται στο θέμα:

«Με αφορμή το επεισόδιο απώλειας συνείδησης σε στρατιώτη παραστάτη στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Βόλο στο οποίο ήμουν παρών, ως πρόεδρος του ΙΣΜ (ΝΠΔΔ σύμβουλος για τη δημόσια υγεία ) ζητούμε :

1. Την παρουσία ασθενοφόρου πλήρως εξοπλισμένου επί της οδού Ιάσονος ώστε να έχει ταχεία πρόσβαση οπουδήποτε στην παραλία όπου συγκεντρώνονται τουλάχιστον 5000 άνθρωποι. (Στην Ιάσονος θα πρέπει να διακόπτεται η κυκλοφορία καθ’όλη τη διάρκεια της παρέλασης)

2. Την παρουσία στρατιωτικής υγειονομικής κάλυψης με στρατιωτικό γιατρό και ασθενοφόρο.

Αλγεινή εντύπωση μου προκάλεσε η επιμονή του υπευθύνου στρατιωτικού, να συνεχίσει την υπηρεσία του ως παραστάτης ο παθών στρατιώτης, παρά την αυστηρή σύστασή μου για άμεση αντικατάσταση, με αποτέλεσμα και δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο.

Επίσης η μεταφορά του παθόντος εκτός του χώρου παρέλασης έγινε πεζή παρά τις αντίθετες αυστηρές επίσης συστάσεις για μεταφορά του με φορείο αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα για ασθενοφόρο.

Είναι προφανές νομίζω ότι η υγεία και η ζωή του ανθρώπου είναι πάνω από τους τύπους και τα τελετουργικά».

