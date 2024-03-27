Ένας 28χρονος συνελήφθη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος, έξω από τις φοιτητικές εστίες στην περιοχή του Ζωγράφου, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του 28χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13 επιμελώς κρυμμένες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους 12,7 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια, σε νέο έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί σε μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκε κοκαΐνη βάρους 144 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

