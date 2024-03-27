Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης με ανακοίνωση της εφιστά την προσοχή στους πολίτες, καθώς βάσει των μετρήσεων που διενεργούνται στο δίκτυο «ΣΧΕΔΙΑ»της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης, παρατηρούνται αυξημένες τιμές των συγκεντρώσεων ΑΣ10, ως αποτέλεσμα μεταφερόμενης σκόνης προς την περιοχή της Αν. Μεσογείου.

Οι συγκεντρώσεις, όπως αναφέρεται, αναμένεται να είναι αυξημένες σήμερα Τετάρτη 27 Μαρτίου και αύριο, Πέμπτη 28 Μαρτίου σε όλη την Κρήτη και ειδικότερα στη δυτική Κρήτη (άνω των 50 µg/m³), βάσει της πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα.

H εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται στενά, όπως επισημαίνεται λ, από το δίκτυο ΣΧΕΔΙΑ.

«Η Υπηρεσία θα επανέλθει με νεότερες οδηγίες σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠοικ. 10655 «Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης» μόλις οριστικοποιηθούν οι προβλέψεις σε σχέση με τις υπερβάσεις των τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10)» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Επιπλέον, ανάλογα με το επίπεδο των εκτιμώμενων 24ωρων συγκεντρώσεων, οι συστάσεις και τα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, περιορισμό της έντονης άσκησης ειδικά σε εξωτερικούς χώρους, για καρδιοπαθείς και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και χρήση εισπνοών, ανακουφιστικού φαρμάκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.