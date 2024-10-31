Αλλάζει ριζικά ο χάρτης των προνοιακών επιδομάτων καθώς και του επιδόματος ανεργίας από το νέο έτος, τα οποία αφορούν 2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Για τη λήψη των επιδομάτων στέγασης, παιδιού και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθιερώνονται νέα κριτήρια, όπως καταθέσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ΝΕΑ, καθιερώνεται νέο μοντέλο στο επίδομα ανεργίας, πιλοτικά σε 10.000 δικαιούχους πριν το τέλος του έτους. Το ύψος του επιδόματος θα συνδέεται με με τον μισθό αλλά και με τον εργασιακό και ασφαλιστικό βίο του ανέργου.

Επίδομα παιδιού

Ενοποιείται η δεύτερη και τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού σε μία, αυξάνοντας το επίδομα της τρίτης κλίμακας από 28 ευρώ ανά τέκνο σε 45 ευρώ και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα.

Επίδομα ανεργίας

Το ύψος του επιδόματος θα είναι κλιμακωτό και θα συνδέεται με τα έτη ασφάλισης και απασχόλησης και το ύψος του μισθού του προσφάτως ανέργου.

Ενα πιθανό σενάριο προβλέπει ότι τους πρώτους μήνες ανεργίας το επίδομα θα ανέρχεται στο 70% του κατώτατου μισθού.

Το επίδομα μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ για ανέργους με πάνω από τέσσερα χρόνια στην αγορά εργασίας.

Οσοι έχουν λιγότερα έτη θα λαμβάνουν το χαμηλότερο ποσό των 509 ευρώ.

Θα προβλεφθούν επίσης επιπλέον παροχές σε συγκεκριμένες ομάδες ανέργων, όπως δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο μέλος και προσαυξήσεις για μονογονεϊκές οικογένειες.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Με τη νέα χρονιά, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) αυξάνεται κατά 16%, από 216 ευρώ και 54 ευρώ για κάθε παιδί σε 250 ευρώ και 75 ευρώ αντίστοιχα, ενώ αυξάνονται αναλόγως και τα εισοδηματικά όρια.

Ωστόσο, θα εφαρμοστούν στοχευμένα κριτήρια ακίνητης, κινητής περιουσίας και καταθέσεων.

Για παράδειγμα, το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.832 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Επίδομα στέγασης

Αυξάνεται από τα 70 ευρώ σε 125 ευρώ και 75 ευρώ, ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα, με επιπλέον αύξηση 30% για κάθε τέκνο.

Σήμερα, το επίδομα λαμβάνουν όσοι έχουν συνολικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ, ενώ στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα προστίθενται 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

