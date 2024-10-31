ΟΤΕ: Σε συζητήσεις με Digi Romania και Vodafone Romania για την πώληση της Telekom Romania

Μνημόνιο συνεργασίας με τις Digi Romania και Vodafone Romania για την πώληση της θυγατρικής του στη Ρουμανία ανακοίνωσε ότι υπέγραψε ο ΟΤΕ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), σε συνέχεια της από 27.05.2024 ανακοίνωσης αναφορικά με την πιθανή πώληση του ποσοστού που κατέχει στην Telekom Romania Mobile («TKRM» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, μετά την απόφαση του κ. Adrian Tomșa να αποσυρθεί, ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την πώληση της TKRM με την Digi Romania S.A. («Digi») και την Vodafone Romania S.A. («Vodafone»).

Τα μέρη έχουν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (MoU) και βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας (RCC, FDI, ANCOM).

Το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει ότι ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της TKRM θα αποκτηθούν από την Digi, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και η Εταιρεία θα αποκτηθούν από τη Vodafone Romania.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην υπογραφή της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και της τεκμηρίωσης της συναλλαγής, καθώς και σε εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές.

Σύμφωνα με το νόμο, ο ΟΤΕ θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

