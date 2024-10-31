Αντιμέτωποι με πρόστιμο 1000 ευρώ είναι από χθες οι οδηγοί ΤΑΞΙ που δε φρόντισαν να προμηθευτούν και να επικολλήσουν στα οχήματά τους την ταμπέλα για τα POS, καθώς η προθεσμία έχει λήξει από προχθές.

Όπως είπε μάλιστα στον ΣΚΑΪ ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, από την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Η αυτοκόλλητη ταμπέλα πρέπει να τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της δεξιάς πίσω πόρτας και αναγράφει ότι οι πελάτες έχουν δικαίωμα να πληρώσουν με κάρτες μέσω POS και ότι οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS και να δέχονται πληρωμές με κάρτες, αλλιώς ο πελάτης μπορεί να μην πληρώσει και να φύγει.

Ωστόσο, πολλοί λίγοι επαγγελματίες αυτοκινητιστές - από τα 14.000 ταξί που υπάρχουν στην Αθήνα - φαίνεται ότι έχουν συμμορφωθεί στον κανονισμό καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) αρνείται να παραλάβει από την ΑΑΔΕ τις συγκεκριμένες ταμπέλες για να τις διανείμει στους επαγγελματίες.

«Εστω και την ύστατη ώρα, υπάρχει η δυνατότητα μέσα στις επόμενες μέρες να πάει κάθε οδηγός ξεχωριστά να ζητήσει το αυτοκόλλητο του από την ΠΟΕΙΑΤΑ ή να μπει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, να δει τις προδιαγραφές και να εκτυπώσει το αυτοκόλλητο μόνος του,» είπε ο κος Τσάπαλος.

Όπως τόνισε, «δεν υπάρχει κάποιο κόμπλεξ εναντίον των οδηγών ταξί…Ένας από τους λόγους που βάλαμε το αυτοκόλλητο και πιέζουμε την αγορά συνολικά για τα POS είναι γιατί και η διασύνδεσή τους και η πράξη POS μας διευκολύνει πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή».





Πηγή: skai.gr

