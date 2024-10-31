Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα συνελήφθησαν σε πορεία αντεξουσιαστών - Οδηγούνται στον εισαγγελέα

Δύο άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά την ένταση που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ αστυνομικών και ατόμων του αντεξουσιαστικου χώρου, μπροστά από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, μέλη του ευρύτερου χώρου πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης (30/10) συγκέντρωση και πορεία περιμετρικά του ΕΚΘ καταγγέλλοντας αστυνομικές αυθαιρεσίες και βία σε ελέγχους που έγιναν στο σημείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα και προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές, εκ των οποίων οι δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο νεαρούς, ηλικίας 18 και 27 ετών, που οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή φωτογραφίας voria.gr

Πηγή: skai.gr

