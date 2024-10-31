Την ανησυχία του για επεισόδια την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ εξέφρασε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Μιλώντας στο BFM TV, δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές της επόμενης εβδομάδας «να περάσουν (να γίνουν) ειρηνικά», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα συμβεί».

«Ελπίζω ότι θα γίνει με ειρηνικό τρόπο, κάτι που δε μου φαίνεται απολύτως εγγυημένο», δήλωσε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι «η βία σχετικά με την ψηφοφορία θα ήταν καταστροφική για τη δημοκρατία».

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ τόνισε ωστόσο η Γαλλία θα συνεργαστεί με όποιον και αν κερδίσει στις εκλογές, είτε τον Ντόναλντ Τραμπ είτε την Καμάλα Χάρις.

Στις ΗΠΑ η εκλογική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει μέσα σε μεγάλο κλίμα έντασης και πόλωσης ανάμεσα στους δύο υποψηφίους και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα κριθεί στο νήμα.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουδέποτε αναγνώρισε την ήττα του το 2020, μοιάζει να βάζει ήδη θεμέλια για νέα αμφισβήτηση του αποτελέσματος αν χάσει την ερχόμενη Τρίτη. Χθες μίλησε για «απάτη» κλίμακας που «δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ» στην Πενσιλβάνια, πολιτεία από τις πλέον διεκδικούμενες.

Ενδεικτικό της τεταμένης ατμόσφαιρας είναι το περιστατικό στη Φλόριντα, όπου ένας 18χρονος υποστηρικτής του Τραμπ έβγαλε ματσέτα στη διάρκεια διαπληκτισμού με ηλικιωμένη έξω από εκλογικό κέντρο στην πόλη Νέπτσουν Μπιτς.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα 24ωρα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε με επιστολική ψήφο.

Ο Κάλεμπ Τζέιμς Γουίλιαμς βρέθηκε έξω από το εκλογικό κέντρο μαζί με άλλους έξι ανήλικους, προκειμένου «να διαμαρτυρηθούν» και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αντίπαλη παράταξη (σ.σ. στους Δημοκρατικούς), δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής της πόλης Μάικλ Κι Τζούνιορ.

Βρέθηκαν εκεί «για να προκαλέσουν αναστάτωση», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

