Τουρκία: Πυρά της αντιπολίτευσης κατά του Ερντογάν για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Μπάιντεν

Πυρά δέχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, μετά την επίσκεψη του πρόεδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ουάσινγκτον και τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και τη ρητή αναφορά του Αμερικανού προέδρου για «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία» στην Κύπρο.

Για «ντροπιαστική ήττα της τουρκικής διπλωματίας» κάνει λόγο η τουρκική αντιπολίτευση, αναφερόμενος στην επίσκεψη Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο. «Δείχνουμε πως είμαστε προστάτες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ και αυτό δίνει ευκαιρίες σε Ελλάδα και Κύπρο» δηλώνει χαρακτηριστικά σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ ο βουλευτής του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) Ναμίκ Ταν, τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Οι άλλοι παίζουν σκάκι, και εμείς τάβλι» δηλώνει δε, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης.

📍Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodules resmi davetle ziyaret edeceği Vaşington’da bugün ABD Başkanı Biden’la görüşecek. Beyaz Saray’da ağırlanan son GKRY lideri 1996 yılında Glafkos Klerides olmuştu



Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ναμίκ Ταν:

Η προθυμία της Τουρκίας να λειτουργήσει ως προστάτης της Χαμάς και εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ παρέχει στην Ελλάδα και την «ΕΔΝΚ» (Κυπριακή Δημοκρατία) ευκαιρίες που αναζητούσαν, και αναγκάζει τις ΗΠΑ και την ΕΕ να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι ΗΠΑ και η «ΕΔΝΚ» ( Κυπριακή Δημοκρατία) υπέγραψαν πρόσφατα διμερείς συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας και στρατηγικού διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η «ΕΔΝΚ» μπορεί να ανακηρυχθεί από τον Μπάιντεν «σημαντικός μη ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος» (MNNA) των ΗΠΑ. Οι προετοιμασίες για το σκοπό αυτό έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Το καθεστώς MNNA που χορηγείται σε 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Αιγύπτου, θα παράσχει στην «ΕΔΝΚ»(Κυπριακή Δημοκρατία), ασύμμετρα πλεονεκτήματα ασφαλείας και πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές ευκαιρίες

Τόσο αυτή η συνάντηση με την «ΕΔΝΚ»(Κυπριακή Δημοκρατία) μετά από 28 χρόνια, όσο και η παραχώρηση του καθεστώτος MNNA στην «ΕΔΝΚ» (Κυπριακή Δημοκρατία) είναι μια πλήρης ήττα για την τουρκική διπλωματία.

Σύμφωνα με τα λόγια του αείμνηστου (πρώην ΥΠΕΞ) Τουράν Γκιουνές, «’’όταν ο κόσμος παίζει σκάκι και εμείς τάβλι’’, είναι απολύτως φυσικό το αναπόφευκτο τέλος να είναι μια τέτοια ντροπιαστική εικόνα ήττας»

«Γκρίνια» του τουρκικού Τύπου για τη συνάντηση Μπάιντεν – Χριστοδουλίδη

«Γκρίνια» επικρατεί στον τουρκικό Τύπο για τη συνάντηση Μπάιντεν – Χριστοδουλίδη. «Ο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο» αναφέρει η εφημερίδα Yeni Safak. «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαμογελούσε. Ο Χριστοδουλίδης κατηγόρησε την Τουρκία» σημειώνει. «Ο Μπάιντεν υποδέχθηκε τον Χριστοδουλίδη για να κερδίσει ψήφους των Ελλήνων και των Ελληνοκυπρίων» σημειώνει από την πλευρά της η Hurriyet.

«Αγαπητέ Κούρδε αδελφέ!»

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί «άνοιγμα» στον κουρδικό πληθυσμό της Τουρκίας επιδιώκοντας συσπείρωση κατά του «κοινού Σιωνιστικού εχθρού», αλλά και με το βλέμμα... στις δημοσκοπήσεις.



«Απευθύνομαι από εδώ, από τη Συνέλευσή μας, από τo βήμα του έθνους, αγαπητέ μου Κούρδε αδελφέ! Περιμένουμε από εσένα να κρατήσεις αυτό το χέρι ειλικρινά και να το κρατήσεις σφιχτά. Θέλουμε να εξαλείψεις αυτούς που είναι τα εργαλεία του Σιωνιστικού Ισραήλ, είναι οι υπηρέτες του ιμπεριαλισμού και τα εργαλεία των εχθρών της Τουρκίας».



«Αγαπητέ Κούρδε αδελφέ, θέλουμε να προστατέψεις την πίστη σου, το Ισλάμ, το κάλεσμα για προσευχή, την πατρίδα, τη γη και τον νόμο της αδελφοσύνης. Λέμε Ας χτίσουμε μαζί τον «Αιώνα της Τουρκίας»,



Λέμε να χτίσουμε μαζί ένα λαμπερό, αδελφικό μέλλον με ευημερία κάτω από τη σκέπη της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κάτω από τη σκιά της κόκκινης σημαίας μας. Μαζί ιδρύσαμε τη Δημοκρατία πριν από 101 χρόνια. Αυτή η Δημοκρατία είναι δική σου όσο είναι και δική μου. Λέμε, ας κάνουμε τη Δημοκρατία χώρα ευημερίας για όλους μας μαζί. Άντε, να ξεφορτωθούμε αυτούς που έσφιξαν τις γροθιές τους. Ελα, ας καθαρίσουμε το έδαφος από κάτω από αυτούς που νομιμοποιούν την τρομοκρατία και γυρίζουν την πλάτη στα βουνά. Ελα, ας δείξουμε σε αυτούς που την εξουσία που δίνει το έθνος, την παραδίδουν στους βαρόνους της τρομοκρατίας, και να τους δείξουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης αυτής της εξουσίας».

«Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες συνεργασίας»

Εφιστώντας την προσοχή στην επιρροή της Τουρκίας στην περιοχή της και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, η ΕΕ στην έκθεση επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της για την Κύπρο, αναφέρει η εφημερίδα Hurriyet.



«Τα τελευταία χρόνια, μια από τις λέξεις που χρησιμοποίησε περισσότερο η Επιτροπή της ΕΕ στις εκθέσεις της για την Τουρκία ήταν η «επιδείνωση». Οι Βρυξέλλες, που έδωσαν αυτή την έμφαση 25 φορές στην περσινή έκθεση, άλλαξαν προσέγγιση φέτος και δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε «επιδείνωση». Η έμφαση στο «καμία πρόοδος», που χρησιμοποιήθηκε 58 φορές στην έκθεση του 2023, χρησιμοποιήθηκε 53 φορές στο φετινό έγγραφο. Στο έγγραφο, τονίστηκε 12 φορές ότι η Τουρκία είχε σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, 23 φορές ότι είχε σημειώσει κάποια πρόοδο και 4 φορές ότι είχε σημειώσει καλή πρόοδο. Η έκθεση δεν τονίζει την «πολύ καλή πρόοδο», όπως συνέβη πέρυσι».



Πηγή: skai.gr

