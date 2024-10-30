Μήνυμα στο Βερολίνο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Απαντώντας εμμέσως στη δήλωση του Γερμανού προέδρου στην πρωινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ότι «νομικά το θέμα των αποζημιώσεων θεωρείται λήξαν», ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι για την Ελλάδα το ζήτημα των επανορθώσεων και ειδικά το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, είναι ακόμα πολύ «ζωντανά».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις, οι προοπτικές των ελληνογερμανικών σχέσεων, καθώς και η ενίσχυση της ελληνογερμανικής συνεργασίας και στο πλαίσιο της ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το γεγονός ότι αύριο Πέμπτη θα επισκεφθεί την Κάνδανο αναγνωρίζοντας με την παρουσία του τις ναζιστικές θηριωδίες που έλαβαν χώρα στο νησί κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου.

Επίσης ανέφερε ότι για την Ελλάδα το ζήτημα των επανορθώσεων και ειδικά το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, είναι ακόμα πολύ «ζωντανά» και σημείωσε ότι ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα τα επιλύσουμε.

Στην έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πραγματικά που σας υποδέχομαι στην Αθήνα. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, η οποία θεωρώ ότι αναδεικνύει το γεγονός ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις περνούν σε μια διαφορετική εποχή, αφήνοντας πίσω μας μια ταραχώδη περίοδο κρίσης.

Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα πηγαίνει πολύ, πολύ καλύτερα στο πεδίο της οικονομίας. Θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία ευκαιρία να μιλήσουμε για το μέλλον, για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί και ως ευρωπαίοι εταίροι που αντιμετωπίζουμε μεγάλα ζητήματα, όπως η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση. Πρέπει να συνεργαστούμε για να τα επιλύσουμε.

Θα ήθελα, όμως, να σας ευχαριστήσω, προσωπικά αλλά και ως Κρητικός, για το γεγονός ότι επιλέξατε να επισκεφθείτε αύριο την ιδιαίτερη πατρίδα μου, το νησί της Κρήτης, και να επισκεφθείτε την Κάνδανο, για να αναγνωρίσετε με την παρουσία σας τις ναζιστικές θηριωδίες που έλαβαν χώρα στο νησί κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική χειρονομία.

Όπως γνωρίζετε, για την Ελλάδα το ζήτημα των επανορθώσεων και ειδικά το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, αυτά τα ζητήματα είναι ακόμα πολύ «ζωντανά» και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα τα επιλύσουμε. Ωστόσο, θα ήθελα να αποδώσω ιδιαίτερη αξία στην παρουσία σας στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Πιστεύω ότι είναι μια χειρονομία μεγάλης σημασίας για εμάς.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, και πάλι για την επίσκεψή σας. Προσβλέπουμε σε μια πολύ παραγωγική πορεία προς την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων.

Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ: Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση και τον χρόνο σας, κύριε πρωθυπουργέ. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι στην Ελλάδα και να πω ότι θυμάμαι και τις εύκολες περιόδους στις διμερείς μας σχέσεις, αλλά και τις δύσκολες.

Επομένως, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης, τροφοδοτώντας τις διμερείς οικονομικές μας συναλλαγές, και ότι οι γερμανικές εταιρείες εξακολουθούν όχι μόνο να είναι παρούσες αλλά και να επενδύουν εδώ, στην Ελλάδα. Μόλις χθες επισκεφθήκαμε την παραγωγική μονάδα της γερμανικής εταιρείας Boehringer - Ingelheim, κοντά στην Αθήνα.

Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι οι διμερείς μας σχέσεις, όχι μόνο οι οικονομικές αλλά και οι ανταλλαγές στον πολιτιστικό τομέα και μεταξύ των δύο λαών, θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής Ευρώπης, η οποία αντιπροσωπεύει την ελευθερία παγκοσμίως και θα αποτελεί μέρος όπου αξίζει να ζει κανείς.

Η συνάντηση Σακελλαροπούλου - Σταϊνμάιερ

Προηγουμένως, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έθεσε, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, τονίζοντας ότι εκκρεμεί, και ότι είναι σημαντικό να τίθενται επί τάπητος θέματα του παρελθόντος.

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας, ωστόσο, της απάντησε ότι για τη χώρα του νομικά το θέμα θεωρείται λήξαν.

«Οι νομικές μας θέσεις επί του ζητήματος των επανορθώσεων διαφέρει και το γνωρίζετε. Εμείς είμαστε της άποψης ότι νομικά αυτό το θέμα θεωρείται λήξαν. Ωστόσο, παραμένουμε δεσμευμένοι απέναντι στην ιστορική μας ευθύνη, όχι μόνο αναφορικά με τη Θεσσαλονίκη, αλλά και αλλού. Αυτός ήταν και ο λόγος που με ώθησε να έρθω σε επαφή με τους εναπομείναντες στη Θεσσαλονίκη, με την εβραϊκή κοινότητα και να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα μνημείο για τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή αποτέλεσε και την εκκίνηση, αν θέλετε, της όλης ιδέας του να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη ένα μουσείο, όχι μόνο αναφορικά με τα θύματα του Ολοκαυτώματος, αλλά και όλα τα θύματα της γερμανικής κατοχής» πρόσθεσε.

«Αύριο Θα μεταβώ στην Κρήτη, θα επισκεφθώ ένα από τα μαρτυρικά χωριά και θα μιλήσω δημοσίως, αναφερόμενος στην ευθύνη που φέρουμε εμείς οι Γερμανοί απέναντι στα θύματα και απέναντι στα όσα έγιναν. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, το οποίο ωστόσο παραμένει στη σχέση μας του παρόντος. Ένα θέμα το οποίο αναλαμβάνει πολύ σημαντικό ρόλο και δεν θα ήθελα να το αποφύγω», συνέχισε.

