Κώτσηρας: Ελλάδα και Ιαπωνία σταθερά προσηλωμένες στη διεθνή συνεργασία και το Διεθνές Δίκαιο

Το ιστορικό βάθος των σχέσεων Ελλάδας-Ιαπωνίας και την προσήλωση των δύο χωρών στη διεθνή συνεργασία, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας, απευθύνοντας χαιρετισμό στη χθεσινή παρουσίαση της έκθεσης «Οι σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας μέσα από τα διπλωματικά έγγραφα», την οποία διοργανώνει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας η Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο του Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Ιαπωνίας.

Όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, Ελλάδα και Ιαπωνία γιορτάζουν φέτος τα 125 χρόνια από την έναρξη των διπλωματικών τους σχέσεων. Πρόκειται για δύο δημοκρατίες που αντιπροσωπεύουν δυο μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς, δυο χώρες που συνδέονται με δεσμούς φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού και βρίσκονται αντιμέτωπες με κοινές προκλήσεις.

«Οι χώρες μας έχουν καθιερώσει ουσιαστικό διάλογο για όλα τα σημαντικά ζητήματα, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δίκαιου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι, ως ναυτικά κράτη, Ελλάδα και Ιαπωνία αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. «Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατά τη διετία 2025-2026 θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας και υπογράμμισε τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων των δύο χωρών και λαών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

