Διατηρεί το σταθερό προβάδισμα η ΝΔ, διατηρεί τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά από καιρό που είχε καθηλωθεί μεταξύ τέταρτης και πέμπτης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1.

Στην ίδια έρευνα θετικό είναι το αποτύπωμα της επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.



Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα ψήφιζαν αν γίνονταν σήμερα εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής: ΝΔ το 27,6%, ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής το 16,5%, ΣΥΡΙΖΑ το 8,8%, Ελληνική Λύση το 7,5%, ΚΚΕ το 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας το 4,2%, Φωνή Λογικής το 4%, ΝΙΚΗ το 2,7%, ΜέΡΑ25 το 2,4%, Σπαρτιάτες το 1,4% και Νέα Αριστερά το 1,3%. Ακόμη, το 2,2% απάντησε άλλο κόμμα, το 1,4% ότι θα ψηφίσει άκυρο/λευκό, το 1,9% ότι δεν θα ψηφίσει και το 10,7% δήλωσε αναποφάσιστο.

Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 31%, ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής 19,2%, ΣΥΡΙΖΑ 10,3%, Ελληνική Λύση 8,8%, ΚΚΕ 8,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 4,6%, ΝΙΚΗ 3,1%, ΜέΡΑ25 2,8%, Σπαρτιάτες 1,7% και Νέα Αριστερά 1,7% και 3,2% άλλο κόμμα.

Στο ερώτημα ποιον προτιμούν για αρχηγό στον ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είχαν ψηφίσει το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, ο Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των προτιμήσεων με 34,1%, ο Σωκράτης Φάμελλος έρχεται δεύτερος με 20,9%, ο Παύλος Πολάκης τρίτος με 14,2%, τέτατρος ο Νίκος Φαραντούρης με 6,1% και ακολουθεί ο Απόστολος Γκλέτσος με 4,1%.

Ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνει ο Στέφανος Κασσελάκης στο ίδιο ερώτημα, όσων δηλώνουν ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής: Στέφανος Κασσελάκης 52,9%, Σωκράτης Φάμελλος 14,3%, Παύλος Πολάκης 11,4%, Απόστολος Γκλέτσος 5%, Νίκος Φαραντούρης.

Ικανοποιημένο δηλώνει το 76,3% που θα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να καλύψει με επάρκεια το κενό αντιπολίτευσης και να αποτελέσει ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο», το 53,2% απαντά αρνητικά και το 44,1% θετικά. Στο ίδιο ερώτημα οι πιθανοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, ήταν θετικοί σε ποσοστό 78% και αρνητικοί σε ποσοστό 21,2%.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην ερώτηση ποιο από τα δύο κόμματα προτιμούν ως αξιωματική αντιπολίτευση και απάντησαν: το ΠΑΣΟΚ (49,8%), τον ΣΥΡΙΖΑ (25%), κανένα από τα δύο/άλλο κόμμα (22%), δεν απαντώ (3,3%).

