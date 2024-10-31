Τη συνονόματή της, Halle Berry, επέλεξε να μιμηθεί η Halle Bailey για το φετινό Halloween. Η νεαρή ηθοποιός διάλεξε, μάλιστα, την εμφάνιση της συναδέλφου της από την ταινία «Die Another Day» του James Bond.

Τότε η Χάλι Μπέρι είχε συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα εμφανιζόμενη με ένα πορτοκαλί μπικίνι στην παραλία ως Jinx Johnson.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Η Mικρή Γοργόνα» και ο ράπερ DDG ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μετά από μια σχέση που διήρκεσε, σχεδόν, δύο χρόνια. Το ζευγάρι, το οποίο υποδέχτηκε τον γιο του Halo στα τέλη του 2023, μοιράστηκε μια κοινή δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό του.

«Μετά από σκέψη και ειλικρινείς συζητήσεις, η Χάλι και εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη λύση και για τους δυο μας. Εκτιμώ τον χρόνο που περάσαμε μαζί και την αγάπη που μοιραστήκαμε» έγραψε ο ράπερ και συμπλήρωσε: «Παρά τις αλλαγές στη σχέση μας, η αγάπη του ενός για τον άλλον παραμένει βαθιά και αληθινή. Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι και λατρεύουμε ο ένας τον άλλον». Κλείνοντας, ζήτησε από τους θαυμαστές του «κατανόηση και υποστήριξη» στη νέα τους συνθήκη.

