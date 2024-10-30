ΗΠΑ: «Ουσιαστικά γυμνή» η ιρανική αεράμυνα – Το Ισραήλ κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της

Οι τέσσερις ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικές συστοιχίες S-300 που το Ισραήλ φέρεται να κατέστρεψε σε ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν - μια τον Απρίλιο και άλλες τρεις αυτόν τον μήνα - ήταν τα μόνα τέτοια συστήματα που είχε από την αρχή αυτού του έτους στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία, αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο Fox News.



Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι όλες οι υπάρχουσες συστοιχίες S-300 του Ιράν έχουν πλέον καταστραφεί.



Το Fox News επικαλείται έναν ανώνυμο ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο που είπε ότι «η πλειονότητα της αεράμυνας του Ιράν τέθηκε εκτός λειτουργίας».



Αναφέρεται ότι ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή, Άμος Χόχσταϊν, δήλωσε ότι «το Ιράν είναι ουσιαστικά γυμνό» και ευάλωτο σε πιθανές μελλοντικές αεροπορικές επιθέσεις.



Το Ισραήλ έχει αναφερθεί προηγουμένως ότι εξάλειψε επίσης άλλες αντιαεροπορικές άμυνες γύρω από βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και πλήγματα σημείων κατασκευής drones και βασικών εγκαταστάσεων κατασκευής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που περιέχουν αναμικτήρες στερεών καυσίμων που θα χρειαστούν τουλάχιστον ένα χρόνο για να αντικατασταθούν, εμποδίζοντας την ικανότητα του Ιράν να επαναλάβει τις δύο μαζικές πυραυλικές του επιθέσεις στο Ισραήλ φέτος.



Το Fox News προσθέτει ότι το Ισραήλ έπληξε επίσης συστήματα ραντάρ που χρησιμοποιήθηκαν για την καθοδήγηση τέτοιων πυραύλων κατά τις επιθέσεις στο εβραϊκό κράτος.

Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι προειδοποιεί ότι εάν το Ιράν εκτοξεύσει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, τότε ο στρατός θα απαντήσει χρησιμοποιώντας «ικανότητες που δε χρησιμοποιήσαμε» στα πλήγματα την περασμένη εβδομάδα.

«Εάν το Ιράν κάνει το λάθος και εκτοξεύσει άλλο ένα μπαράζ πυραύλων στο Ισραήλ, θα ξέρουμε και πάλι πώς να φτάσουμε στο Ιράν, να φτάσουμε ακόμη και με δυνατότητες που δε χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φορά και να χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά τόσο τις δυνατότητες όσο και τα μέρη που αφήσαμε στην άκρη», λέει στα πληρώματα της αεροπορικής βάσης Ramon στο νότιο Ισραήλ.

«Το κάναμε αυτό για έναν πολύ απλό λόγο - γιατί μπορεί να μας ζητηθεί να το κάνουμε ξανά. Δεν τελειώσαμε αυτή τη διοργάνωση, είμαστε ακριβώς στη μέση της», προσθέτει ο Χαλεβί.

