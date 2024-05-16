Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά και νότια τους 28 με 29 βαθμούς, στα βόρεια τους 21 με 22 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Μακεδονία και από αργά το απόγευμα και στη Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Θρακικό έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου πιθανόν το μεσημέρι να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι - απόγευμα. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στα δυτικά τους 28 με 30, στα κεντρικά και νότια τους 26 με 29 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

