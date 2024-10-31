Παναθηναϊκός: Ο πληρέστερος Power Forward στην Ευρώπη

Η δεύτερη σεζόν του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Παναθηναϊκό δείχνει ότι φέτος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Την περασμένη χρονιά, η απόδοσή του περιορίστηκε σημαντικά λόγω τραυματισμών, αφήνοντας τους φιλάθλους και την ομάδα να περιμένουν την πραγματική του αξία. Φέτος, όμως, επιστρέφει σε πλήρη φόρμα, και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό – μοιάζει σχεδόν με νέα μεταγραφή.

