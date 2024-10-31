Με βαθιά θλίψη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά τον συγγραφέα Θανάση Βαλτινό, στον οποίο πριν από δυο χρόνια είχε απονείμει τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος, τιμώντας την πολύτροπη εισφορά του στην ελληνική λογοτεχνία.

Ειδικότερα, με ανάρτηση στο Facebook η ΠτΔ αναφέρει:

«Αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη τον Θανάση Βαλτινό, πεζογράφο, σεναριογράφο και μεταφραστή του αρχαίου δράματος, έναν συγγραφέα με σημαντικότατη και πολύτροπη εισφορά στην ελληνική λογοτεχνία.

Η αφηγηματική του λιτότητα, ο κατακλυσμός των σελίδων του από τη δράση και τα παθήματα των απλών ανθρώπων, ο συνεχής, πυρετικός διάλογός του με την ιστορία, η πρωτοπόρος χρήση των τεκμηρίων ως λογοτεχνικής ύλης, και κυρίως η προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας ως ζώσας μνήμης των νοημάτων που συνέχουν τον ελληνισμό στη διαχρονία του, άλλαξαν τον ρου του σύγχρονου ελληνικού μυθιστορήματος.

Από την "Κάθοδο των εννιά" ως τα "Στοιχεία για τη δεκαετία του ‘60" και από το "Συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη" ως το "Μπλε βαθύ σχεδόν μαύρο", την "Ορθοκωστά" και τον αριστουργηματικό "Τελευταίο Βαρλάμη", ο Θανάσης Βαλτινός μας έδειξε, όπως εξάλλου είχε ο ίδιος πει, ότι η υψηλή λογοτεχνία "δεν προφητεύει, αλλά ψηλαφεί αυτό που επίκειται και κουβαλά τα δικά του ρίγη"».

Πηγή: skai.gr

