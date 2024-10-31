Τραμπ: Τρολάρει τον Μπάιντεν για τα «σκουπίδια» ως… οδηγός απορριμματοφόρου

Να τρολάρει τον Τζο Μπάιντεν αποφάσισε, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να αποκάλεσε «σκουπίδια» τους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Φτάνοντας στο Ουισκόνσιν, ο Τραμπ αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο του φορώντας φοσφοριζέ γιλέκο οδοκαθαριστή, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο απορριμματοφόρο που έφερε τα διακριτικά της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Πώς σας φαίνεται το σκουπιδιάρικο μου;» ρώτησε ο Τραμπ τους δημοσιογράφους μέσα από το απορριμματοφόρο προσθέτοντας «αυτό είναι προς τιμήν της Καμάλα και του Τζο Μπάιντεν».

Ο Τραμπ άδραξε την ευκαιρία να διατηρήσει στην επικαιρότητα ένα σχόλιο που έκανε ο Μπάιντεν αργά την Τετάρτη ότι «τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εκεί έξω είναι οι υποστηρικτές του». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να διευκρινίσει ότι είχε σκοπό να πει ότι «η δαιμονοποίηση των Λατινοαμερικανών από τον Τραμπ ήταν ασυνείδητη συμπεριφορά» με αφορμή τα σχόλια του κωμικού Τόνι Χίντσκλιφ, αλλά ήταν πολύ αργά.

Ο Τραμπ επιχείρησε να διατηρήσει εκ νέου αποστάσεις από τον Τόνι Χίντσκλιφ, το αστείο του οποίου για τους κατοίκους του Πουέρτο Ρίκο σε συγκέντρωση του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Donald Trump’s confidence is brimming and his sense of humor is spot on. He is taking Biden’s “voters are garbage” comment for a ride. It looks like this could shift the vote in Wisconsin for Trump. He has become a most skillful campaigner. pic.twitter.com/IoqUZCYgyu — Spirit of Independence (@Ken48336) October 31, 2024

«Δεν ξέρω τίποτα για τον κωμικό. Δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν τον έχω δει ποτέ. Άκουσα ότι έκανε μια δήλωση, αλλά ήταν μια δήλωση που έκανε. Είναι κωμικός, τι να σας πω. Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν» είπε ο Τραμπ για να προσθέσει: «αγαπώ το Πουέρτο Ρίκο και το Πουέρτο Ρίκο με αγαπάει».

Ο Τραμπ, μάλιστα, όταν έφτασε στη συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν φόρεσε εκ νέου το πορτοκαλί γιλέκο.

