Εθνική Τράπεζα: Συναγερμός για απάτη για όσους έχουν λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα

Νέα απάτη εντοπίζουν πολλοί χρήστες στα ψηφιακά τους γραμματοκιβώτια το τελευταίο διάστημα. Το μήνυμα που σας έρχεται από τη δήθεν Εθνική Τράπεζα έχει τίτλο: "Ασφάλεια Συναλλαγών: Τρίτη Ειδοποίηση για Επικύρωση".

Στόχος των απατεώνων είναι να υποκλέψουν ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα μέσω "επικαιροποίησης στοιχείων".

Επισημαίνεται πως όλα τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν ζητούν ποτέ επικαιροποίηση στοιχείων μέσω email.

Η ανακοίνωση της δήθεν "Εθνικής Τράπεζας":

Αγαπητέ πελάτη,

Αυτή είναι η τρίτη ειδοποίηση από την Εθνική Τράπεζα, ζητάμε την έγκρισή σας γιατί έχουμε κάνει βελτιώσεις στην ασφάλεια για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να ενεργοποιήσετε ξανά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο:

Επικύρωση

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, απαντήστε σε αυτό το email.

Με εκτίμηση,

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Πέραν των παραπάνω, ο αποστολές δεν έχει καμία σχέση με την ΕτΕ, έχοντας διεύθυνση Καναδά. Τι να προσέξετε ακριβώς κάτω από την επιστολή που σας καλεί να απεγγραφείτε, δίνοντας και πάλι στοιχεία σας:

