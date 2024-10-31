Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη Ζάκυνθο η αυλαία των «16» αλλά με… αστερίσκο

Το… προτελευταίο ματς της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και επί της ουσίας το τελευταίο της εβδομάδας διεξάγεται σήμερα. Η Ζάκυνθος φιλοξενεί τον Asteras AKTOR (15.00, Cosmote Sports, www.sportfm.gr), με το ματς να έχει ξεκάθαρο αουτσάιντερ και φαβορί, αφού οι δύο ομάδες χωρίζονται από δύο κατηγορίες.



Η Ζάκυνθος αγωνίζεται στον 2ο όμιλο της Γ Εθνικής. Μετά από έξι αγωνιστικές βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 11 πόντους, ούσα στο -5 από την κορυφή και τον Πιερικό. Έχει ρεκόρ 3-2-1 ως τώρα στο πρωτάθλημα με τέρματα 10-3. Δείγμα ότι σκοράρει, αλλά έχει και στιβαρή αμυντική γραμμή, την κορυφαία στον όμιλο.

To πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του Κυπέλλου:

Ασφαλώς, το σημερινό ματς για τους Νησιώτες είναι μια γιορτή και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους. Θα προσπαθήσουν όπως είναι λογικό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.από τη μεριά του προέρχεται από τη σπουδαία νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό με σκορ 1-0. Οι Αρκάδες είχαν καλό πρόσωπο, βρήκαν ένα γκολ στο πρώτο μέρος και κατάφεραν να διατηρήσουν ως το φινάλε το προβάδισμά τους. Αήττητο σερί έξι αγώνων τρέχει η ομάδα από την Τρίπολη, η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως είναι στην καλή μεριά του ταμπλό. Μέχρι και τελικό μπορεί να φτάσει, αφού ως εκείνο το σημείο θα βρει αντιπάλους στα μέτρα του όπως ο Πανσερραϊκός και ο ΟΦΗ ή ο Βόλος.Πολλές αλλαγές αναμένονται από τον, ο οποίος θα δώσει ευκαιρίες για να δει την ετοιμότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών του απέναντι σε μια ομάδα Γ’ Εθνικής. Ο αντίπαλος είναι βατός, αλλά σίγουρα χρειάζεται προσοχή και η πρέπουσα σοβαρότητα.Κηφισιά-Παναχαϊκή 1-1(39’ Παντελίδης – 62’ Ζέκοφ)Πανσερραϊκός-Πανιώνιος 2-0(62’ πέν. Μπετανκόρ, 90’+2’ αυτ. Χρούστινετς)Αιγάλεω-ΠΑΟΚ 0-3(14’ Καμαρά, 39’ Σορετίρε, 54’ Μουργκ)ΟΦΗ-Βόλος (17.30)ΑΕΚ-Άρης (19.30)Athens Kallithea-Ολυμπιακός (21.30)Ζάκυνθος-Asteras AKTOR (15.00)Ατρόμητος-Παναθηναϊκός*οι ρεβάνς δεν έχουν οριστεί, θα διεξαχθούν το τριήμερο 3-4-5/12 βάσει προκήρυξης

