Ακόμη μία διάκριση έλαβε το ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), λαμβάνοντας τον υψηλότερο βαθμό και στα επτά επιμέρους κριτήρια ποιότητας,

Πρόκειται για πολύ σημαντική επιτυχία για το Ίδρυμα αλλά και επιβεβαίωση της εξαιρετικής δουλειάς που πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου που λαμβάνει χώρα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η πρώτη φορά που το ΕΚΠΑ πιστοποιείται με «Άριστα»

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που το ΕΚΠΑ πιστοποιείται με «Άριστα» σε όλα τα κριτήρια που συνιστούν το πλαίσιο αξιολόγησης για τη λήψη της πιστοποίησης ποιότητας και συγκεκριμένα:

1. Στη Στρατηγική του Ιδρύματος, τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Πολιτικής και Στοχοθεσίας Ποιότητας

2. Στις διαδικασίες Προγραμματισμού και Κατανομής των υλικών και ανθρώπινων πόρων

3. Στη Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ

4. Στην Εφαρμογή Διαδικασιών Εσωτερικής Αξιολόγησης σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος

5. Στις διαδικασίες και τα εργαλεία για τη συλλογή, μέτρηση, ανάλυση στοιχείων και δεδομένων ποιότητας με στόχο τη λήψη αποφάσεων που οδηγούν σε αλλαγές και βελτιώσεις

6. Στα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ά.)

7. Στον βαθμό αξιοποίησης των παρατηρήσεων και των προτάσεων που προέκυψαν από την προηγούμενη Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του ΕΣΔΠ που είχε λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2018.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης προηγήθηκε εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος με δια ζώσης επιτόπια επίσκεψη, από πενταμελή επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων ορισμένη από την ΕΘΑΑΕ, η οποία επισκέφθηκε το Ίδρυμά μας την εβδομάδα 26/6 – 1/7/2024, και πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας και συνεντεύξεις με την Κεντρική Διοίκηση του Ιδρύματος, Προέδρους και Καθηγητές μέλη των Ομάδων Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων, εκπροσώπους Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών, Διευθυντές Τομέων και Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποφοίτους του Πανεπιστημίου αλλά και εκπροσώπους Κοινωνικών Εταίρων. Παράλληλα η Επιτροπή επισκέφθηκε χώρους διδασκαλίας, έρευνες και λοιπές υποδομές του Ιδρύματος για να διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική τους επάρκεια.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι προηγήθηκε της επίσκεψης της επιτροπής, πολύμηνη προετοιμασία του Πανεπιστημίου μας, η οποία μεταξύ των άλλων περιλάμβανε τη σύνταξη και υποβολή πληρέστατου φακέλου πιστοποίησης στην ΕΘΑΑΕ. Τον συντονισμό όλη της διαδικασίας είχε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγήτρια κ. Σοφία Παπαϊωάννου.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης εν συνεχεία συνέταξε και υπέβαλε την Έκθεση και την Εισήγησή της για το Ίδρυμα στην ΕΘΑΑΕ με το αρμόδιο Συμβούλιο της Αρχής να την κάνει δεκτή και να εκδίδει την απόφαση Πιστοποίησης. Με βάση την εν λόγω Έκθεση και την απόφαση που εκδόθηκε από την ΕΘΑΑΕ, το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας της ΕΘΑΕΕ και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, στην επιστολή προς το Ίδρυμα συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την άριστη ανταπόκρισή του στη διαδικασία πιστοποίησης και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το Ίδρυμα θα φροντίσει να λάβει υπόψη και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις συστάσεις της Επιτροπής Πιστοποίησης για τη συνεχή του βελτίωση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οδηγού Πιστοποίησης.

Τι είπε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος προέβη στην εξής δήλωση: «Το πρώτο και μεγαλύτερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, δίνει με εξαιρετική επιτυχία τον αγώνα της επίτευξης υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ελληνική Κοινωνία και όχι μόνο, κατακτώντας και εδώ «κορυφές». Η Πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και μάλιστα με τον υψηλότερο βαθμό αποδεικνύει αφενός την προσήλωσή μας στη συνεχή βελτίωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών, αφετέρου τη δέσμευση της Ηγεσίας στην εφαρμογή μιας στρατηγικής για την Ποιότητα, η οποία δεν μένει στα λόγια αλλά γίνεται πράξη με ορατά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επιβεβαιώνουν την πρώτη θέση του Πανεπιστημίου μας σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος καθώς για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιό μας αξιολογείται με ΑΡΙΣΤΑ σε όλα τα κριτήρια. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από την υψηλή ποιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

