Coca-Cola HBC: Αύξηση εσόδων 13,7% στο 9μηνο - Ανεβάζει τις εκτιμήσεις για το έτος

Την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του τρίτου τριμήνου 2024 δημοσιοποίησε σήμερα η Coca-Cola HBC AG.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 13,9% στο τρίμηνο και κατά 13,7% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Επίσης, καταγράφηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση κατά 4,0%, με όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε να συμβάλλουν σε αυτή. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες στρατηγικής προτεραιότητας, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά να σημειώνουν άνοδο 3,9%, τα ποτά ενέργειας 28,0% και ο καφές 35,6%.

Το ίδιο διάστημα σημειώθηκε αύξηση των οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 9,5%, χάρη στις στοχευμένες πρωτοβουλίες διαχείρισης αύξησης των εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε δημοσιευμένη βάση αυξήθηκαν κατά 8,9%, με την ισχυρή οργανική αύξηση να αντισταθμίζεται, εν μέρει, από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στις αναδυόμενες αγορές. Συνεχιζόμενη ήταν η αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα ποτά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά, στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Επίσης, σημειώθηκε ευρεία αύξηση των καθαρών οργανικών εσόδων, με αύξηση στους όγκους πωλήσεων και στα έσοδα ανά κιβώτιο και στους τρεις τομείς δραστηριότητα της εταιρείας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες μεταξύ των αγορών. Στην Ελλάδα, οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, επωφελούμενοι από την υλοποίηση της καλά σχεδιασμένης στρατηγικής μας κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Τα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero και της Sprite. Ο καφές κατέγραψε ισχυρή διψήφια αύξηση, ενώ τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά κατέγραψαν μεσαία μονοψήφια αύξηση, κυρίως χάρη στην καλή απόδοση του νερού και των χυμών. Στις αναπτυγμένες αγορές σημειώθηκε αύξηση των καθαρών οργανικών εσόδων κατά 3,0%, με αύξηση του όγκου πωλήσεων παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών. Στις αναπτυσσόμενες αγορές σημειώθηκε αύξηση των καθαρών οργανικών εσόδων κατά 12,6%, κυρίως χάρη στη διεύρυνση των εσόδων ανά κιβώτιο και με θετικές επιδόσεις ως προς τον όγκο πωλήσεων. Στις αναδυόμενες αγορές σημειώθηκε αύξηση των καθαρών οργανικών εσόδων κατά 24,1%, κυρίως χάρη στη διεύρυνση των εσόδων ανά κιβώτιο, καθώς και στην καλή αύξηση του όγκου πωλήσεων, παρά το δυσμενές περιβάλλον σε αρκετές αγορές.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, επετεύχθη ισχυρή απόδοση παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών. Αναμένεται ότι οι μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις θα εξακολουθήσουν να υφίστανται. «Παρ' όλα αυτά, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρουν οι διαφορετικές αγορές μας» τονίζεται

Η Coca-Cola HBC επικαιροποιεί το εύρος των οικονομικών της κατευθύνσεων για το 2024 ως εξής:

-αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο εύρος 11% με 13% (προηγουμένως: αύξηση στο εύρος 8% με 12%),

-αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο σε συγκρίσιμη βάση κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό (προηγουμένως: μεταξύ χαμηλού και μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού), ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης επίδρασης του πληθωρισμού, των συναλλαγματικών διαφορών από συναλλαγές και των συναλλαγματικών διαφορών μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου,

-αύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 10% με 12% (προηγουμένως: αύξηση στο εύρος 7% με 12%).

Ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Η στοχευμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας συνέβαλε στη μεγάλη αύξηση των εσόδων, κατά 13,9%, και σε αυτό το τρίμηνο, με καλή δυναμική του όγκου πωλήσεων και στους τρεις τομείς δραστηριότητάς μας, καθώς επίσης και στη διεύρυνση των εσόδων ανά κιβώτιο.

Είμαι ικανοποιημένος που τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου έρχονται ως συνέχεια της δυναμικής του πρώτου εξαμήνου και αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, μπορεί να οδηγήσει σε καλής ποιότητας ανάπτυξη υπό ποικίλες συνθήκες αγοράς. Αναγνωρίζουμε τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις, καθώς και τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή απόδοσή μας στους πρώτους εννέα μήνες του έτους, και την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη θετική πορεία μας στην αγορά, επικαιροποιούμε τις οικονομικές μας κατευθύνσεις για το έτος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας για τη σκληρή δουλειά και την ευελιξία τους, καθώς και τους πελάτες, τους προμηθευτές, την The Coca-Cola Company και όλους τους άλλους εταίρους μας για τη συνεργασία τους. Ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί, για να εκπληρώσουμε τις φιλοδοξίες που θέσαμε για το 2024 και να προετοιμαστούμε για τα επόμενα χρόνια».

