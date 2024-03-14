Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 1,27% - Στις 1.417,64 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται και πάλι πάνω από τις 1.400 μονάδες,κλείνοντας κοντά στα επίπεδα των 1.420 μονάδων. Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για τις μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.417,64 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,27%.

Η αξία των συναλλαγών κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 202,66 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.877.071 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδοσε ποσοστό 1,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (+7,23%), της Motor Oil (+5,82%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+5,72%), της Μυτιληναίος (+3,40%), της Quest Συμμετοχών (+2,23%) και της Εθνικής (+2,09%).

Αντιθέτως,πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-0,60%), της Ελλάκτωρ (-0,40%) και της ΔΕΗ (-0,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank διακινώντας 13.071.325 και 8.432.857 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 52,28 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 36 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass +8,02% και Τέρνα Ενεργειακή +7,23%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Νάκας -6,04% και Λανακάμ -4,55%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,4000 +0,99%

ALPHA BANK: 1,6800 -0,62%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 +0,47%

VIOHALCO: 5,5700 +0,36%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,2600 +5,72%

ΔΕΗ: 11,3700 -0,26%

COCA COLA HBC: 28,9100 +0,17%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5100 -0,40%

ΕΛΠΕ: 8,1000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 1,9680 +1,34%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1460 +2,09%

ΕΥΔΑΠ: 5,5900 +0,72%

EUROBANK: 1,7800 +0,39%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,9700 +2,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 +0,65%

MOTOR OIL: 27,6200 +5,82%

JUMBO: 26,3400 +1,54%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,4600 +3,40%

ΟΛΠ: 25,7500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,8500 +0,30%

ΟΤΕ: 13,8000 +1,77%

AUTOHELLAS: 13,4000 +0,75%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,0000 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,3400 +1,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,2500 +7,23%

