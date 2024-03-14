«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια δύο φορές πριν τις καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου και άλλες δύο φορές πριν από το τέλος του έτους, χωρίς να επηρεαστεί από τη Fed», δήλωσε στο Bloomberg ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε τα επιτόκια σύντομα, ώστε η νομισματική μας πολιτική να μην γίνει πολύ περιοριστική», δήλωσε ο επικεφαλής της ΤτΕ σε συνέντευξή του στο Λονδίνο.

«Είναι σκόπιμο να γίνουν δύο μειώσεις επιτοκίων πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και τέσσερις κινήσεις κατά τη διάρκεια του έτους φαίνονται λογικές. Μέχρι στιγμής, συμφωνώ με τις προσδοκίες των αγορών».

«Θα έχουμε ελάχιστες νέες πληροφορίες πριν από τη συνεδρίαση του Απριλίου, ειδικά για τους μισθούς στις αρχές του 2024 - αλλά θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία πριν από τη συνεδρίαση του Ιουνίου", δήλωσε ο κ. Στουρνάρας, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ την περασμένη εβδομάδα. "Νομίζω ότι για να μειώσουμε τα επιτόκια ήδη τον Απρίλιο θα πρέπει να δούμε την οικονομία να καταρρέει και δεν το περιμένω κάτι τέτοιο.»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν συμμερίζεται καθόλου το επιχείρημα ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να μειώσει τα επιτόκια πριν το κάνει η Fed -«και σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου συμφωνούν με αυτό», δήλωσε.

«Είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι και η ζώνη του ευρώ είναι μια μεγάλη ανοικτή οικονομία με ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία", δήλωσε ο Στουρνάρας. "Πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο για την οικονομία της ευρωζώνης - τίποτα άλλο», ανάφερε συμπληρώνοντας ότι «η υπόθεση της μείωσης των επιτοκίων είναι πολύ πιο πειστική για τη ζώνη του ευρώ απ' ό,τι για τις ΗΠΑ".

Πέραν του 2024, ο διοικητής της ΤτΕ αναμένει ότι το επιτόκιο καταθέσεων, που σήμερα βρίσκεται στο υψηλό ρεκόρ του 4%, "θα μειωθεί σταδιακά στο 2% στο τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026". Κρίνει ότι αυτό είναι ένα ουδέτερο επίπεδο. "Προς το παρόν δεν βλέπω τα επιτόκια να πέφτουν κάτω από το 2%, όπως συνέβαινε πριν από την πανδημία» όπως είπε.

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι «η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ είναι πολύ ασθενέστερη από ό,τι αναμενόταν και οι κίνδυνοι είναι προς τα κάτω, ενώ ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά και οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι».

Για τις μισθολογικές αυξήσεις εμφανίστηκε καθησυχαστικός αναφέροντας ότι οι πραγματικοί μισθοί θα φθάσουν στο προ της πανδημίας επίπεδο μόνο το 2025.

«Οι μισθοί εξακολουθούν να καλύπτουν τη διαφορά, χωρίς να προηγούνται του πληθωρισμού. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε τον κίνδυνο ενός σπιράλ μισθών-τιμών", είπε συμπληρώνοντας ότι " Πολύ περισσότερο που η ονομαστική αύξηση των μισθών μετριάζεται και τα κέρδη απορροφούν μέρος των μισθολογικών αυξήσεων».

