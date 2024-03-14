Ταχιάος: Έργα 900 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας

Έργα προϋπολογισμού 900 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος θα δημοπρατηθούν μέσα στο καλοκαίρι, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας.

Όπως τόνισε ο Νίκος Ταχιάος στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί τα τεύχη δημοπράτησης και εντός του καλοκαιριού να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους αναδόχους εκτέλεσης των έργων. «Είμαστε εδώ για να προτεραιοποιήσουμε τα έργα ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα έργα του Νομού Καρδίτσας, ο Νίκος Ταχιάος επεσήμανε ότι θα απορροφήσουν ένα σημαντικό κομμάτι του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 900 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ορεινή Καρδίτσα, η οποία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του ο Νίκος Ταχιάος συνοδευόμενος από το κλιμάκιο μηχανικών συνεργατών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε τα πληγέντα χωριά και συναντήθηκε με τους Δημάρχους Μουζακίου, Θεοφάνη Στάθη, Παλαμά, Σωκράτη Δασκαλόπουλο και Σοφάδων, Δημοσθένη Κατσή και άλλους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μαζί τους συζήτησε τα έργα τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στον οριστικό πίνακα αποκαταστάσεων των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τα φαινόμενα «Daniel» και «Elias», αλλά και γενικότερα τα προβλήματα της περιοχής, η οποία έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων του στις πληγείσες περιοχές, ο Υφυπουργός Υποδομών θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στη Φθιώτιδα και τη Βόρεια Εύβοια, όπου θα συναντηθεί με τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: skai.gr

