Παπαθανάσης: Έτοιμη η Ελλάδα να υποβάλει το 4ο αίτημα εκταμίευσης πόρων τον Απρίλιο

Από τον Ιούλιο 2021 και την έναρξη του ελληνικού Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη δικαιούχος πόρων ως προς το ΑΕΠ (35,95 δισ. ευρώ ή άνω του 17% του ΑΕΠ), ενώ η συνολική κοινοτική υποστήριξη ανέρχεται σε 32% του ΑΕΠ. Όταν, ο μέσος όρος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 4,1% του ΑΕΠ.

Αυτό ανέφερε η επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα Νιόβη Ρίνγκου, προλογίζοντας το συνέδριο του ΙΟΒΕ για την εφαρμογή του Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης για την Ελλάδα. Ανέφερε παράλληλα, ότι η χώρα είναι μεταξύ των πρωτοπόρων ως προς την υλοποίηση, ότι έως σήμερα έχουν δοθεί περίπου 15 δισ. ευρώ και πως αποτελεί ένα από τα έξι κράτη- μέλη με τρεις εκταμιεύσεις πόρων. Και τόνισε ότι σημασία είναι να συνεχίσει να εφαρμόζεται το πλάνο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Στο πάνελ συζήτησης που ακολούθησε, με συντονιστή εκ μέρους του ΙΟΒΕ τον καθηγητή Νίκο Βέττα, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος ανέφερε ότι το Σχέδιο πατά στην εμπειρία από την κρίση χρέους και αποτελεί τη σημαντικότερη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για τη σύγκλιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λογική του ξεφεύγει από την απορρόφηση πόρων και μεταφέρεται στο να προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος, εάν δεν υπήρχε το Ταμείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρώπη θα ήταν σε ύφεση και όχι σε στασιμότητα και η Ελλάδα δεν θα είχε επιτύχει αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης. Καθώς μάλιστα όλοι κινούνται σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων. Το Ταμείο πρόσθεσε, με το φτηνό ρευστό χρήμα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη.

Ειδικά για την Ελλάδα και ως προς το σκέλος των μεταρρυθμίσεων, ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι έως το τέλος του προγράμματος (τον Αύγουστο 2026) η Ελλάδα έχει 139 μεταρρυθμιστικά ορόσημα και ήδη έχει ολοκληρώσει τα 52. Λέγοντας ότι «η Ελλάδα αλλάζει μέρα με τη μέρα».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι η χώρα είναι έτοιμη να υποβάλει το 4ο αίτημα εκταμίευσης πόρων έως το τέλος του Απριλίου και το 5ο αίτημα προς το τέλος του Σεπτεμβρίου ή στις αρχές του Οκτωβρίου. Επισημαίνοντας ότι στην αναμενόμενη ανάπτυξη της χώρας άνω του 60% οφείλεται στο Ταμείο.

Ο αναπληρωτής υπουργός χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το δανειακό σκέλος, καθώς, όπως είπε, με τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια καλύπτει σημαντικό μέρος του επενδυτικού κενού της χώρας. Λέγοντας, παράλληλα, ότι είναι άνω των 11 δισ. ευρώ σε συμβάσεις και από αυτά 4,7 δισ. ευρώ στο δανειακό σκέλος. Και κατέληξε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται επιτάχυνση, φέροντας ως παράδειγμα τις καθυστερήσεις στην απόδοση της δικαιοσύνης και το μεταρρυθμιστικό έργο στη δημόσια διοίκηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

