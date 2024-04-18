Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,14%, και κλείσιμο με τζίρο στα 115,59 εκατ. ευρώ

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται ανοδικά για δεύτερη συνεδρίαση, επιστρέφοντας στα επίπεδα των 1.380 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, της Μυτιληναίος, της Lamda και της Jumbo.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.381,07 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 115,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.733.292 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,61%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,35%), της Μυτιληναίος (+2,81%), της Jumbo (+2,79%), της Aegean Airlines (+2,71%), της Τέρνα Ενεργειακή (+2,59%) και της Autohellas (+2,11%).

Αντιθέτως, μικρή πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,21%) και της ΔΕΗ (-0,18%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.960.390 και 3.934.890 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Jumbo με 17,28 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 14,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 30 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ +6,04% και Fieratex +6,03%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Reds -4,65% και Τράπεζα Ελλάδος -4,00%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,4000 +1,34%

ALPHA BANK: 1,5500 +0,94%

AEGEAN AIRLINES: 11,7700 +2,71%

VIOHALCO: 5,3300 +0,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,0600 +3,35%

ΔΕΗ: 10,9100 -0,18%

COCA COLA HBC:28,3000 +1,22%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5200 +1,00%

ΕΛΠΕ: 8,1900 +0,80%

ELVALHALCOR: 1,8300 +0,99%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0740 +0,37%

ΕΥΔΑΠ: 5,5800 +0,72%

EUROBANK: 1,8305 +1,58%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,2100 +0,77%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 +3,61%

MOTOR OIL: 26,1200 +0,08%

JUMBO: 26,5000 +2,79%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,6200 +2,81%

ΟΛΠ:23,9500 -0,21%

ΟΠΑΠ: 16,1500 +0,37%

ΟΤΕ: 13,9800 +0,36%

AUTOHELLAS:13,4600 +2,12%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7570 +0,56%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3800 +0,71%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 17,8500 +2,59%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

