Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων του Δημοσίου - Περιορισμένη άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων

Περιορισμένες πιέσεις και άνοδος των αποδόσεων παρατηρείται στην αγορά των ομολόγων.

Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επακόλουθες αρνητικές συνέπειες στο μέτωπο του πληθωρισμού, αρραγές παραμένει το μέτωπο που πιέζει για μείωση των επιτοκίων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Σήμερα από την Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιείται η εαρινή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το μέλος της ΕΚΤ και διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Σλοβενίας, Bostjan Vasle, δήλωσε ότι το επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να είναι «πολύ πιο κοντά» στο 3% μέχρι το τέλος του έτους από το υψηλό ρεκόρ του 4% που είναι σήμερα, εάν ο αποπληθωρισμός συνεχιστεί όπως αναμενόταν.

Στο μεταξύ το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει την ερχόμενη Τετάρτη την προγραμματισμένη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων (26 εβδομάδων). Η απόδοση τους σύμφωνα με αναλυτές εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα επίπεδα του 3,75%, που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Μαρτίου.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 77 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 18 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,52% από 3,44% χθες έναντι 2,46% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,06%

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το απόγευμα το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0655 δολ. από το επίπεδο των 1,0690 δολ. που άνοιξε η αγορά.

