Χωρίς παράταση η διασύνδεση POS με τις ταμειακές μηχανές

«Υπογραμμίζω για μία ακόμα φορά ότι το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές βαίνει προς ολοκλήρωση και δεν υπάρχει καμιά απολύτως περίπτωση να δοθεί παράταση», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Ήδη, πάρα τη βεβαιότητα ορισμένων ότι δε θα τα καταφέρναμε, το 90% των επιχειρήσεων έχουν είτε ολοκληρώσει τη διαδικασία είτε έχουν δεσμευτεί να το κάνουν με προγραμματισμένο ραντεβού έως το τέλος του μήνα.

Όποια φήμη και αν κυκλοφορεί για τυχόν παρατάσεις είναι απολύτως αβάσιμη. Θα μείνουμε πιστοί στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη ανακοινώσει για δύο κυρίως λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι διότι το έργο είναι ενταγμένο ως ορόσημο στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και δεν θα ανεχτούμε να διακοπεί μέρος της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του έργου αυτού.

Ο δεύτερος λόγος είναι διότι το 90% των επαγγελματιών έχει ήδη ανταποκριθεί σε όσα ορίζει ο νόμος.

Τίθεται λοιπόν και ένα θέμα ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων: των πολλών που θα έχουν συνδεθεί με τις φορολογικές αρχές και των λίγων που θα είναι εκτός πλαισίου νομιμότητας προσποριζόμενες αθέμιτα οφέλη.

Τόσο για το θέμα της σύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές όσο και για το θέμα της κατοχής εν γένει POS, οι έλεγχοι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Έχουν επιβληθεί ήδη πρόστιμα για μη κατοχή POS, ενώ ειδικά για το θέμα της μη διασύνδεσης POS με τις ταμειακές έχουν επίσης επιβληθεί πρόστιμα ξεκινώντας από μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είχε κλειστεί ραντεβού μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Πρόκειται για ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης. Η μεγάλη πλειονότητα των επαγγελματιών έχει ήδη κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά και τους ευχαριστούμε για αυτό. Καλούμε και τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν καθώς η Πολιτεία δεν έχει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων στο σημαντικό αυτό ζήτημα».

