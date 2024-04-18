Το ευρώ ενισχύεται 0,07%, στα 1,0682 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07% και διαμορφώνεται στα 1,0682 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 164,8000 γεν, στο 0,8563 με τη στερλίνα και στο 0,9706 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 154,3450 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,2470 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

