Επιθεώρηση Εργασίας: Τι ισχύει για το Δώρο Πάσχα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Η Επιθεώρηση Εργασίας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των υπουργών Οικονομίας και Εργασίας, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του αρ. 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80), καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του Δώρου εορτών Πάσχα, το οποίο, για το τρέχον έτος, πρέπει να καταβληθεί στους μισθωτούς έως την Μ. Τετάρτη (01/05/2024).

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Πάσχα ίσο με μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2024 είναι η ύπαρξη απασχόλησης (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού του ιδιωτικού τομέα μέσα στο χρονικό διάστημα από 01/01/2024 μέχρι 30/04/2024.

Ως βάση του υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές την 15η ημέρα, πριν από το Πάσχα.

Διευκρινίζεται ότι, από την 1 Απριλίου 2024, για τους αμειβόμενους με την Υ.Α. 25058/29/03/2024 (ΦΕΚ 1974/2024) ισχύει νέος κατώτατος νομοθετημένος μισθός και νέο κατώτατο νόμιμο ημερομίσθιο, υπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους, σύμφωνα με την αριθ. 88073/2023 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε πριν από την ως άνω ημέρα είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, αλλά εντός του διαστήματος υπολογισμού του Δώρου, ήτοι από 01/01/2024 έως 30/04/2024, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Αυτό σημαίνει ότι ένας απολυμένος εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα που αμείβεται με μισθό (ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο) μπορεί να υπολογίσει το Δώρο Πάσχα 2024, που θα του καταβληθεί, ως ακολούθως:

- 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για εργαζόμενο με μισθό.

- Ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, αν πρόκειται για αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των οκτώ ημερών και απολύθηκαν στη συνέχεια δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του Δώρου Πάσχα.

Το Δώρο εορτών Πάσχα 2024 δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Αν οι εργοδότες δεν τηρήσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, τότε θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου, καθώς η μη καταβολή του Δώρου συνιστά ποινικό αδίκημα.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online, μέσω του https://www.hli.gov.gr/asfaleia-kai-ygeia/ergazomenoi-asfaleia-kai-ygeia/katangelia/katangelia-3/.

Εφόσον οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία προσφύγουν στην αρμόδια με βάση τον τόπο εργασίας Επιθεώρηση Εργασίας θα συνταχθεί σχετική μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρίας, οργανισμού κτλ). Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται με ακρίβεια τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, ώστε να είναι ευχερής η κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας θα πραγματοποιήσει, κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και θα επιβάλει τα νόμιμα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα 2024 μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, όπως ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις, οι Επιθεωρητές Εργασίας θα επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και εργατικές διαφορές (άρθ. 23β του Ν. 4144/2013) και θα βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης από τον ιστότοπο της Επιθεώρησης Εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.hli.gov.gr/ergasiakes-scheseis/nomothesia-ergasiakes-scheseis/amoivi/doro-pascha/dikaiouchoi-chronos-katavolis/.

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζόμενων και Ανέργων της ΓΣΣΕ (kepea.gr) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και την online εφαρμογή για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα 2024: https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php.

Για κάθε διευκρίνιση, καταγγελία ή παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας επί των διαλαμβανομένων, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων: https://www.hli.gov.gr/epikoinonia/diadrastikos-chartis/.

