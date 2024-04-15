Προς ολοκλήρωση βαίνει η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές των υπόχρεων προς διασύνδεση επιχειρήσεων. Ήδη το 90% των επιχειρήσεων είτε έχει διασυνδέσει τα συστήματα του, είτε πρόκειται να το πράξει μέχρι το τέλος Απριλίου, καθώς έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει τα προγραμματισμένα ραντεβού με τους τεχνικούς εγκατάστασης. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η επιβολή προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια. Σημειώνεται δε πως καμία επιπλέον παράταση δεν πρόκειται να δοθεί. Το έργο βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης, με την συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων να έχει συμμορφωθεί.

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Δρομολογήθηκαν τα πρώτα πρόστιμα

Από την προηγούμενη εβδομάδα, η ΑΑΔΕ υλοποιεί ήδη ελέγχους σε επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ οι οποίες δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές τους μηχανές, ούτε προγραμμάτισαν ραντεβού εντός του Απριλίου. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών έχουν ήδη δρομολογηθεί τα πρώτα 5 πρόστιμα ύψους 10.000 και 20.000€.

Εντός των επόμενων ημερών οι έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις ασχέτως τζίρου. Ήδη η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε τηλεφωνική επικοινωνία σε 2.900 επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του 1 εκατ. ευρώ που δεν συμμορφώθηκαν με τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η καθυστέρηση στις διαδικασίες της διασύνδεσης οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια. Σε ποσοστό 10% εντοπίστηκαν μη ικανοποιητικές δικαιολογίες και αναμένεται να ακολουθήσουν οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι έλεγχοι σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις των 35 κλάδων λιανικής (ταξί, λαϊκές αγορές, περίπτερα κ.λπ.), που υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Στους ελέγχους που έχει ήδη υλοποιήσει η ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι:

• Σε 1.132 ταξί εντοπίστηκαν 27 που δεν διέθεταν POS.

• Σε 1.592 πάγκους λαϊκών αγορών 102 δεν είχαν POS ή δεν είχαν κλείσει ραντεβού διασύνδεσης.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αποστέλλει συνεχώς μαζικά e-mail στις επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα τους προκειμένου να συμμορφωθούν εντός του χρονοδιαγράμματος. Αντίστοιχο e-mail πρόκειται να σταλεί και σήμερα. Επιπλέον, στα ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα σημειώνεται πως «σε περίπτωση επικοινωνίας του τεχνικού μαζί σας με σκοπό τη διενέργεια του ραντεβού σε ημερομηνία προγενέστερη από εκείνη του αρχικώς προγραμματισθέντος, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην άμεση πραγματοποίηση του ραντεβού και στη διασύνδεση το νωρίτερο δυνατό, καθώς σε ενδεχόμενη αδυναμία του τεχνικού ανταπόκρισης την αρχικώς προγραμματισμένη ημέρα, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου, υφίσταται κίνδυνος μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης διασύνδεσης εντός της οριζόμενης προθεσμίας».

Προθεσμίες διασύνδεσης POS – ταμειακών μηχανών

-Υπενθυμίζεται ότι έως την 30η Απριλίου 2024 έχουν περιθώριο διασύνδεσης:

• Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

• Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις «all in one», που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης, παρά την πραγματοποίηση συναλλαγών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι έχουν προμηθευτεί κάποια λύση all in one αλλά δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή θεωρούνται ως «μη συνδεδεμένοι»! Σημειώνεται ότι έχουν εγκριθεί επτά πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιες λύσεις.

-Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με λογισμικό ERP και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν προθεσμία ως την 31η Μαΐου και σε περίπτωση προγραμματισμένου ραντεβού με σκοπό τη διασύνδεση εντός Ιουνίου 2024 έως το τέλος του συγκεκριμένου μήνα.

-Τέλος, οι ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων που είναι κλειστές για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. εποχικότητα) και θα ανοίξουν μετά το τέλος του παραπάνω χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να διασυνδεθούν με τα τερματικά POS που διαθέτουν από την πρώτη ημέρα της επανέναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ενεργοποιούνται τα πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν έχουν διασυνδέσει τα συστήματα τους ούτε έχουν προχωρήσει στον προγραμματισμό ραντεβού εντός Απριλίου, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων εφόσον δεν μπορούν να αιτιολογήσουν ότι δεν το έπραξαν για λόγους ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο:

• 10.000 ευρώ, εφόσον τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα,

• 20.000 ευρώ για υπόχρεο διπλογραφικό.

Τα πρόστιμα αυτά μειώνονται στο μισό για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, (πλην των τουριστικών). Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τριπλασιάζονται.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως από 1η Απριλίου, 35 κλάδοι λιανικής υποχρεώνονται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Σε άλλη περίπτωση προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ ανά παράβαση.



Πηγή: skai.gr

