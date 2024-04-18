Εντός του Μαΐου θα υποβληθεί από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για το σκέλος των επιδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μετά το 4ο αίτημα για το σκέλος των δανείων, το οποίο κατατέθηκε ήδη. Ενώ, το 5ο αίτημα για το δανειακό σκέλος και αυτό των επιδοτήσεων αναμένεται να υποβληθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου με τις αρχές του Οκτωβρίου.

Αυτό ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το τρέχον έτος η Ελλάδα θα έχει το πιο μεγάλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των τελευταίων 14 ετών, στα 12,2 δισ. ευρώ μαζί με τα δύο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκτίμησε δε, ότι περισσότερο από το 65% της ανάπτυξης θα έρχεται μέσα από αυτά τα προγράμματα.

Σχετικά με την αξία και την πορεία των επενδύσεων, ανέφερε ότι το 2024 ο ρυθμός ανόδου των επενδύσεων θα είναι ισχυρότερος λόγω της ωρίμανσης των έργων. Για παράδειγμα, το 45% των δανείων που έχουν συμβασιοποιηθεί θα εκταμιευθούν εφέτος, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί και την υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν επίσης συμβασιοποιηθεί.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα αξίας 1,6 δισ. ευρώ που έχει ως στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την Κεντρική Πελοπόννησο. Συνολικά οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 44% και οι εντάξεις στο 14% των πόρων, με διπλασιασμό των επιδόσεων το τελευταίο διάστημα. Οι πληρωμές ανέρχονται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ είναι ένα από τα τρία προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που έχουν δαπάνες. Παράλληλα, προανήγγειλε προγράμματα που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα για τη στήριξη των επιχειρήσεων, για την παροχή ρευστότητας μέσω της ΕΑΤ, αλλά και για τη στήριξη της απασχόλησης.

Εκτιμάται ότι οι δαπάνες το 2025 θα υπερβούν τα 381 εκατ. ευρώ και στόχος δεν είναι απλώς η απορρόφηση των πόρων, αλλά ένα παραγωγικό μοντέλο ώστε οι επιχειρήσεις της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (π.χ. απολιγνιτοποίηση) να έχουν μέλλον.

Για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), υπάρχουν, ειπώθηκε, 22 συμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη διεύρυνση των έργων, ενώ έργα επιπλέον 7 δισ. ευρώ είναι καθ' οδόν. Ειδική αναφορά υπήρξε στην πρόοδο των έργων έργα των πανεπιστημίων, των σχολικών υποδομών αλλά και αναβάθμισης φωτισμού, της στέγασης υπηρεσιών της γενικής γραμματείας υποδομών, καθώς και των 5 αστυνομικών διευθύνσεων. Ενώ, εξετάζονται έργα πράσινης μορφής θαλάσσιων ρυθμών, επενδύσεων στην υγεία και στη διαχείριση αποβλήτων.

Αναφορικά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), στόχος είναι είπε η διεύρυνση της περιμέτρου που έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ζαββός, στόχος είναι να διπλασιασθεί ο αριθμός των δανείων από τα 45.000 δάνεια έως στιγμής, καλύπτοντας το κομμάτι που δεν μπορεί να καλύψει η παραδοσιακή τραπεζική. Έχουν εκταμιευθεί 9,3 δισ. ευρώ, ενώ τα «εργαλεία» είναι οι δανειοδοτήσεις, αλλά και οι εγγυήσεις. Το «πακέτο» μαζί με τη ΔΑΜ θα ανέλθει σε 4 δισ. ευρώ «δύναμης πυρός» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εξάλλου, την περίοδο μετά το Πάσχα αναμένεται να «τρέξει» το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που θα έχει σύνολο 2,24 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, και θα στοχεύει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέο ΤΕΠΙΧ θα έχει και ταμείο δανείων αλλά και εγγυήσεων για να στηριχθούν νεοσύστατες επιχειρήσεις. Τα αγροτικά δάνεια ανέρχονται σε 107 εκατ. ευρώ, μαζί με επιχορήγηση για τεχνική συμβουλευτική. Το ταμείο ΔΑΜ με 226 εκατ. ευρώ, έχει επίσης ταμείο εγγυήσεων και τώρα «κλειδώνουν» οι τελικοί όροι.

Τέλος, για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως διαχειρίζονται κεφάλαια 2,1 δισ. ευρώ, με 8 ανοικτές προσκλήσεις. Η μόχλευση των συνολικών επενδύσεων είναι 3,5- 5 δισ. ευρώ και θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη επενδύσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Το α' εξάμηνο εφέτος υπάρχουν 28- 30 επενδυτικά σχήματα, με συνολικές δεσμεύσεις έως 800 εκατ. ευρώ και συνολικά κεφάλαια έως 1,8 δισ. ευρώ. Εκτιμάται δε, με τις δράσεις που δρομολογούνται, ότι έως το τέλος του έτους θα υπάρχουν 36 επενδυτικά σχήματα.

