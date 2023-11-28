Διευκρινίσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο για τους ελευθέρους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έδωσε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, εξηγώντας παράλληλα τι σημαίνει ο όρος «μαχητό» τεκμήριο. Παράλληλα, ο κ.Χατζηδάκης προανήγγειλε ότι το τέλος επιτηδεύματος θα μειωθεί κατά 50% για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχουν 9 σαφείς εξαιρέσεις από το μαχητό τεκμήριο, όπως εγκυμονούσες και πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

«Δεν θα ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελευθέρους επαγγελματίες που θέλουν να ελεγχθούν» δήλωσε ο Κ. Χατζηδάκης.

Όποιος θέλει μπορεί να αμφισβητήσει στην ΑΑΔΕ το τεκμήριο διαβίωσης, είπε ακόμα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Η επιβάρυνση στις επιχειρήσεις λόγω τζίρου θα είναι πιο γραμμική, πιο αναλογική και πιο δίκαιη, τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης

«Θα υπάρξει μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για όλους του ελευθέρους επαγγελματίες», είπε τέλος ο υπουργός.



Πηγή: skai.gr

