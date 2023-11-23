Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά τη σημερινή (Πέμπτη) έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο αποφάσισε αποχή από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως και την ερχόμενη Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, όπου θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αποφάσισε την καθολική αποχή από όλες τις δίκες και διαδικασίες (Κτηματολόγιο, υποθέσεις Τραπεζών και Δημοσίου, προσημειώσεις, καταθέσεις, κ.λπ.) από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023, όπου θα συνεδριάσει εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακόμη, από το ΔΣΑ κλήθηκε την ερχόμενη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 (3μ.μ.) ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης με την ιδιότητα του δικηγόρου, να παρέχει εξηγήσεις επί του περιεχομένου του επίμαχου νομοσχεδίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

