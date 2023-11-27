Χατζηδάκης: Σε πολιτική σύγχυση η αντιπολίτευση, απορρίπτει θετικές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες

«Θέτω στην αντιπολίτευση το ερώτημα αν το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα βήμα μπροστά η βήμα πίσω. Γιατί αν είναι βήμα μπροστά πρέπει να δείτε γιατί το καταψηφίζετε. Υπάρχουν και οι ονομαστικές ψηφοφορίες και εκεί θα πρέπει να απαντήσετε στον εαυτό σας και τους ψηφοφόρους σας το ερώτημα γιατί το κομματικό σας μένος σας τυφλώνει τόσο πολύ που απορρίπτετε κάθε θετική διάταξη για τους ίδιους».

Αυτό επισήμανε απόψε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το σχέδιο νόμου«Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ο υπουργός έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα στην αντιπολίτευση για όλες τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

-Για την επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής», το οποίο συνέβαλε αποφασιστικά στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες:«Όραμα της αντιπολίτευσης είναι να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια; Να μη δούμε τις «ουρές» που έχουν μείνει στις τράπεζες την ώρα που έχουμε εξασφαλίσει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Και αν ο «Ηρακλής» είναι «εξάμβλωμα» όπως λέτε, εσείς τι αντιπροτείνετε; Μπορεί να κάνουμε λάθος όλοι εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί. Να ακούσουμε τις προτάσεις σας!»

-Για την επιβολή σειράς υποχρεώσεων διαφάνειας προς τους servicers: Όπως και να το μετρήσετε,η ρύθμιση αυτή είναι καλύτερη από το ισχύον καθεστώς.«Είμαι περίεργος αν θα βγει κάποιος από εσάς να πει ότι προτιμά το σημερινό καθεστώς. Αν ενοχλείστε εσείς, να ξέρετε ότι ενοχλούνται πολύ περισσότερο οι servicers με τις σφικτές προθεσμίες που τους βάζουμε για την προσωποποιημένη και αναλυτική ενημέρωση προς τους οφειλέτες, τα υψηλά πρόστιμα μέχρι και το κλείσιμο για όσους παραβιάσουν την νομοθεσία».

-Για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού:«Μέχρι σήμερα το απλό «όχι» ενός υπαλλήλου μπορούσε να αποκλείσει το αποτέλεσμα του εξωδικαστικού. Είναι πρόοδος ή όχι το ότι ο εξωδικαστικός θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτός από το σύνολο των πιστωτών; Ενοχλείται λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για την περίμετρο των ευάλωτων δανειοληπτών. Απαντώ:η περίμετρος είναι αυτή που είχατε ορίσει εσείς. Αν έχετε θέματα με τον εαυτό σας και απορρίπτετε με τον κ. Κασσελάκη την διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Αν δε σας αρέσει ούτε αυτό, είμαστε εδώ για να ακούσουμε αντιπρόταση αντί για αφορισμούς».

-Για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων:«Όταν θεσπίστηκε ακούστηκε ότι θα έρθουν τα κοράκια να πάρουν τα σπίτια των δανειοληπτών. Κανένα κοράκι δεν εμφανίστηκε γιατί προφανώς δεν ήταν τόσο ελκυστική η λύση. Εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε την έκφραση ενδιαφέροντος από ιδιώτες επενδυτές με την προστασία των δανειοληπτών και λέμε ότι ο επενδυτής μπορεί να αποκτήσει το ακίνητο με έκπτωση 30 % αλλά και ο δανειολήπτης θα επωφεληθεί από αυτή την έκπτωση όταν επαναγοράσει το ακίνητο. Εσείς προτιμάτε τη σημερινή ρύθμιση; Προτιμάτε να αγοράσει ο δανειολήπτης το ακίνητο χωρίς έκπτωση; Μήπως δεν διαβάσατε επαρκώς την ρύθμιση και κατακεραυνώνετε κάτι που είναι προφανώς θετικό για τους δανειολήπτες;»

-Για τον Πτωχευτικό Κώδικα: Προχωρούμε σε παρεμβάσεις κοινής λογικής. Ενοχλεί κι αυτό;

-Για τα δάνεια από μη τραπεζικούς φορείς. «Θέλετε να μείνουμε στο σημερινό καθεστώς; Να μην ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό, όπως γίνεται στην Ευρώπη μετά από αδειοδότηση να δίνουν οι φορείς αυτοί στεγαστικά δάνεια και συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματικών δανείων;»

-Για την επέκταση των συστημάτων άμεσων πληρωμών χωρίς τραπεζικές προμήθειες: «Αν σας ενοχλεί και αυτό πρέπει να εξετάσετε το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον σας. Γιατί γεννώνται ερωτήματα σε σχέση με την ανάλυση που κάνετε των πραγμάτων».

«Κάθε δανειολήπτης και εγγυητής μπορεί να επωφεληθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Δίνουμε ευρωπαϊκές, δίκαιες και σύγχρονες λύσεις προστατεύοντας τους πραγματικά ευάλωτους και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό για τη χορήγηση δανείων. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Οι λύσεις απαιτούν σοβαρότητα και σύστημα. Έτσι πορευθήκαμε τα τελευταία 4,5 χρόνια και με τη δική μας πολιτική η οικονομία έχει ανέβει ψηλότερα, το τραπεζικό σύστημα έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα, το ιδιωτικό χρέος περιορίζεται και με το νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και τους ευάλωτους δανειολήπτες. Στοιχειωδώς καλόπιστη στάση θα επέβαλε να το υπερψηφίσετε έστω επί της αρχής. Η στάση σας όμως είναι μια ακόμα επιδότηση προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί οι πολίτες βλέπουν από τη μια πλευρά την κυβέρνηση που προχωρά στο δρόμο της Ευρώπης και από την άλλη μια ευρισκόμενη σε πολιτική σύγχυση αντιπολίτευση που λέει όχι σε όλα».

