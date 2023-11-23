Είναι φυσικό δικαίωμα των ελευθέρων επαγγελματιών να διαφωνούν και να διαμαρτύρονται, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» αναφορικά με τις αντιδράσεις που έχει ξεσηκώσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Ο κ. Χατζηδάκης είπε σχετικά ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει διάλογο και γίνονται καθημερινά συναντήσεις με φορείς και συλλόγους. «Όποιες προτάσεις είναι συγκροτημένες τις ακούμε» ανέφερε και αρνήθηκε πως το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οριζόντιο.

«Το 71% των ελευθέρων επαγγελματιών δήλωσε εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, που είναι χαμηλότερο και από το εισόδημα ενός μισθωτού με τον βασικό μισθό. Το 54% δήλωσε μηδενικά έσοδα ή και ζημίες και το 27% το κάνει αυτό επί πέντε χρόνια συνέχεια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών.

Σε ερώτηση γιατί δεν προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα η φοροδιαφυγή απάντησε ότι τέτοια συστήματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύουν και σε άλλες χώρες, όπως πχ η Γαλλία και η Ιταλία και πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια τι συμβαίνει.

«Όσο εξελίσσονται τα πράγματα τεχνολογικά, τόσο θα προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια» σημείωσε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη: «Λες ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, εμείς λέμε ότι η προσωπική συνεισφορά σου στην επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμηθεί χαμηλότερα από τον μισθό ενός εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Είναι παράλογο; Βγάζεις λιγότερα από τον υπάλληλό σου;».

Ο υπουργός Οικονομικών συνέχισε σημειώνοντας ότι το τεκμήριο είναι μαχητό και πως όποιος πιστεύει ότι δεν καλύπτεται από τις οκτώ εξαιρέσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο, μπορεί να πάει στις φορολογικές Αρχές και να ζητήσει να γίνει έλεγχος.

«Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται θα έχουν δυνατότητα να πάνε να το αποδείξουν στις φορολογικές Αρχές. Εμείς δεν στοχοποιούμε κανέναν» είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση αλλαγών στο νομοσχέδιο ανέφερε ότι «θα κάνουμε βελτιώσεις ακούγοντας τις παρατηρήσεις στο πλαίσιο μιας εύλογης συζήτησης και της κοινής πείρας», ωστόσο πρόσθεσε ότι ακόμη δεν γνωρίζει ποιες θα είναι οι αλλαγές, καθώς είναι σε εξέλιξη οι επαφές με τους φορείς.

«Θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο κρατώντας όμως τη φιλοσοφία του» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Η πλειονότητα της κοινωνίας υποστηρίζει την παρέμβαση, η συζήτηση γίνεται χρόνια, ήταν καιρός να γίνει, στέλνει ένα μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης».

Πρόσθεσε ότι από τη ρύθμιση το κράτος προσβλέπει σε επιπλέον έσοδα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, τα οποία θα πάνε σε αύξηση δαπανών για τα νοσοκομεία και την παιδεία.

«Είναι αδύνατον να βάλεις έναν εφοριακό δίπλα σε κάθε φορολογούμενο, ούτε να εξαφανίσεις φοροδιαφυγή, κάνουμε κάποια βήματα» συμπλήρωσε.

Για την αύξηση του ΦΠΑ στα αναψυκτικά απάντησε: «Δεν θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα ότι παίρνουμε σφουγγάρι και γυρνάμε εκεί που ήμασταν. Θα ήταν λάθος το μήνυμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το κράτος πρέπει να πληρώνει μισθούς».

Συμπλήρωσε ότι για του χρόνου ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 2,1% από 1,1% που ήταν φέτος.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» είπε.

Και κατέληξε λέγοντας: «Προσπαθούμε να συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με την κοινωνική ευαισθησία, πρέπει να είμαστε μετρημένοι. Ακούμε όλο τον κόσμο, αλίμονο σε αυτόν που είναι αλαζόνας, αλλά και σε αυτόν που μπήκε στην πολιτική για να κάνε δημόσιες σχέσεις. Είμαστε υπέρ των μετρήσιμων αποτελεσμάτων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.