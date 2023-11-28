Ακόμη περισσότερες δυνατότητες ψηφιακής δήλωσης φόρου κληρονομιάς

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μπορεί από την πρωτοχρονιά του 2023 η υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς για πολλές περιπτώσεις να έχει καταστεί υποχρεωτική ηλεκτρονικά, υπήρχαν όμως πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν από την πλατφόρμα myProperty κι επομένως να τις διαχειρισθεί το σύστημα κεντρικά. Αυτές έως τώρα εκκαθαρίζονταν από τις εφορίες.

Όλα αυτά μέχρι...χθες. Με απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, πλέον και οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αποκτούν τη...θέση τους στο myProperty και στην κατηγορία δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ. Η σχετική απόφαση αφορά :

Όλα τα είδη δηλώσεων φόρου κληρονομιάς για θανάτους μέχρι και 31/12/2021

Για θανάτους από 1/1/2022:

1.Τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες) που δεν υποστηρίζονται από την εφαρμογή myPROPERTYΔήλωση

2.Τις τροποποιητικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες), εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της «Δήλωσης φόρου κληρονομιάς μέσω Δ.Ο.Υ.»

3.Τις δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας και τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της αναβολής φορολογίας.

Για κάθε ζευγάρι κληρονόμου-κληρονομούμενου συντάσσεται μια μόνο δήλωση ανεξάρτητα από τα κληροδοτούμενα περιουσιακά στοιχεία. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, συντάσσονται αντίστοιχα περισσότερες δηλώσεις.

Η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα και τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτών με ή χωρίς τη μεσολάβηση συμβολαιογράφου με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Η Εκκαθάριση θα γίνεται από την αρμόδια εφορία και ο φόρος θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του φορολογούμενου στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Με τη δήλωση συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά .Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία ή τα ακίνητα εκτός Συστήματος Αντικειμενικό Προσδιορισμού αξιών αναγράφεται η αγοραία ή η δηλωθείσα αξία αυτών, αντίστοιχα.

Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις και αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές που έχουν υποβληθεί σε έντυπη μορφή, εφόσον υπάρχουν, καθώς και ο φόρος που βεβαιώθηκε σε κάθε δήλωση.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν :

1.Ληξιαρχική πράξη θανάτου (μόνο για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή)

2. Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης

3. Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό (οικογενειακής κατάστασης ή εγγυτέρων συγγενών) της αρμόδιας δημοτικής αρχής ή, σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων για το είδος και το βαθμό συγγένειας προς τον κληρονομούμενο

4. Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως νεότερης διαθήκης, κατά περίπτωση

5. Νομιμοποιητικό έγγραφο, σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης από πληρεξούσιο ή αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο

6. Τα φύλλα προσδιορισμού αξίας ακινήτων και υπολογισμού αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., κατά την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1055/2003 απόφαση.

7. Αντίγραφο της σύμβασης νέμησης, ή του συστατικού εγγράφου trust, ή του καταστατικού εγγράφου νομικού προσώπου ή ιδρύματος, κατά περίπτωση, που αποδεικνύουν τον τρόπο και το είδος της επαγωγής και τη νομική μορφή και χαρακτήρα του υπόχρεου σε φόρο

8. Σε περίπτωση αφάνειας, την τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την αφάνεια και το φύλλο της εφημερίδας στην οποία η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί

Η ψηφιακή υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής αυτής του myProperty είναι προαιρετική έως το τέλος της χρονιάς. Από την πρωτοχρονιά του 2024 η ηλεκτρονική δήλωση καθίσταται υποχρεωτική.

Πηγή: skai.gr

