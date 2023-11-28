Πρόστιμο συνολικού ύψους €1.000.000 σε μία εταιρεία, για την οποία ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Το πρόστιμο αφορά παραβίαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023, σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται:

Πρόστιμο 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία «JACOBS DOUWE EGBERTS GR. Ε.Π.Ε.»

Οι εντατικοί έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται. Μόνο τον Νοέμβριο έχουν γίνει περισσότεροι από 1.250 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των €5,5 εκατ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης - σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού - έχει πραγματοποιήσει από την αρχή του 2023 περισσότερους από 20.600 ελέγχους και έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους €10,3 εκατ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η μάχη προς όφελος των ελληνικών νοικοκυριών συνεχίζεται. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κερδοσκοπεί αθέμιτα εις βάρος του Έλληνα πολίτη, ιδίως υπό τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει στην αγορά ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη στην Ευρώπη που διαθέτει και εφαρμόζει νόμο κατά της αθέμιτης κερδοφορίας. Η διαρκής παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης στην αγορά εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, τον υγιή ανταγωνισμό και - όπως αποδεικνύεται στην πράξη - μειώνει τις τιμές στα ράφια».

Πηγή: skai.gr

