Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι αγρότες έχουν γίνει πάμπλουτοι με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι αγρότες έχουν γίνει πάμπλουτοι με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όμως είναι βέβαιο ότι στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού και της οικονομίας από το 2019 ξεκινήσαμε μία πολιτική ελάφρυνσης των αγροτών από τα φορολογικά», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ.

«Υπενθυμίζω την μείωση της άμεσης φορολογίας των αγροτών ήδη από τον πρώτο χρονο της θητείας μας σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές που έπεσε στο 6%, τον ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα που έπεσε στο 13%, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης το 22' και το 23', -δεν επέστρεφε νωρίτερα τώρα θα επιστρέψει και μάλιστα με προκαταβολή το 24'- και ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα μονιμοποιηθεί και αυτή η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα στο ρεύμα έχουμε εξαιρετικά θετικές ρυθμίσεις με επέκταση για 8 χρόνια».

«Για τις αποζημιώσεις υπάρχουν αρκετά χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στο πλαίσιο της πρώτης αρωγής, το συντονίζει ο κ. Τριαντόπουλος. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα χωρίς έλεγχο για τις φυσικές καταστροφές διότι θα ήταν 'χρήματα από το ελικόπτερο' για τα οποία θα ήμασταν στο τέλος υπόλογοι από τον ίδιο τον λαό», δήλωσε

«Μόνο το υπ. Υποδομών έχει κατασκευάσει και έχει περάσει ειδική νομοθεσία για αυτό έργα που προσεγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο στη Θεσσαλία και τις γύρω περιοχές που επλήγησαν».

«Έχουμε ξεπεράσει ήδη τις αντοχές του προϋπολογισμού»

Ερωτηθείς αν πρόκειται να ικανοποιηθεί κάποιο από τα αιτήματα των αγροτών ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Δεν μπορούμε κάτι περαιτέρω γιατί έχουμε ξεπεράσει ήδη τις αντοχές του προϋπολογισμούαππό την αρχή της χρονιάς για τους αγρότες, τους γιατρούς και το επίδομα γέννησης. Έχουμε δώσει 212 εκατομμύρια πάνω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που είχε υπολογιστεί τον Δεκέμβριο. Βεβαίως ο προϋπολογισμός εκτελείται κανονικά και γι΄αυτό μπορέσαμε και δώσαμε αυτα τα χρήματα, εικάζουμε ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε, αλλά υπάρχουν όρια».

«Δεν βλέπω στον ορίζοντα έκτακτο βοήθημα για το Πάσχα»

Σχετικά με το επίδομα Πάσχα, ο ίδιος δήλωσε: Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί ως προς το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι μόλις 'στέγνωσε το μελάνι ου προυπολογισμού'. Στον περσυνό προυπολογισμό εμείς νομίζαμε ότι λόγω των διπλών εκλογών και των καταστροφών στη Θεσσαλία θα είχαμε θέμα, όμως υπεραπέδωσε γιατί η οικονομία υπεραπέδωσε».

«Η πρώτη μας δουλειά δεν είναι να μοιράζουμε πράγματα που δεν έχουμε, η πρώτη μας δουλειά είναι να λειτουργεί σωστά η οικονομία. Δε θα δώσουμε ποτέ παραπάνω πράγματα από αυτά που αντέχουμε», τόνισε.

«Στις 22 Μαρτίου η αύξηση του κατώτατου μισθού»

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό δήλωσε: «Στις 22 Μαρτίου θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός έχει πάει από τα 650 στα 780, όταν αποφασίσει το υπουργικό συμβούλιο ο πρώτος αριθμός θα είναι ''8'', όχι ''9''. Ήμασταν στην 18η θέση σε επίπεδο ΕΕ και τώρα είμαστε στην 12η, δεν κοκορεύομαι γι' αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Έχει ανέβει και ο μέσος μισθός από τα 1046 στα 1258. Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν τα προβλήματα των ανθρώπων. Οι αποταμιεύσεις ήταν 150 δισεκατομμύρια το 2019 και τώρα έφτασαν στο 200 δισ, 50 δισ αυξηση τα 30 απο τα 50 προέρχονται από τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά σκαλιά στην οικονομία».

«Το IRIS έχει μηδενικές χρεώσεις σε μεταφορές χρημάτων μέχρι 500 ευρώ»

Σχετικά με τις χρεώσεις του IRIS: «Από πολίτη σε πολίτη οι χρέωσεις είναι μηδενικές μέχρι 500 ευρώ. Αν ο πολίτης πάει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία που έχουν κάνει υποχρεωτικά λογαριασμό στο IRIS και κάνει μία κατάθεση στον λογαριασμό του μέχρι 500 ευρώ πάλι δεν θα υπάρχξει χρέωση. Ο επαγγελματίας ανάλογα με την τράπεζα που έχει μπορεί να πληρώσει μία μικρή χρέωση -μικρότερη πάντως από ότι θα πλήρωνε ο ίδιος επαγγελματίας αν πήγαινε με άλλες μεθόδους.

Καταλαβαίνω ότι από το σύστημα IRIS μπορεί να είναι ενοχλημένοι με άλλους ανταγωνιστές».

«Έχει οριστεί προθεσμία η 29η Φεβρουαρίου για την διασύνδεση των POS»

Σχετικά με τα POS: «Η διασύνδεση του POS με τις ταμειακές μηχανές θα γίνουν οπωσδήποτε όχι μόνο γιατί αντιμετωπίζεται η φοροδιφυγή αλλά γιατί το θέμα έχει μπει εδώ και τρία χρόνια στο ταμείο ανάκαμψης ως ορόσημο που αυτό σημαίνει ότι αν δεν γίνει θα διακοπέι η χρηματοδότηση της χώρας εν μέρει. Άρα θα προχωρήσουμε βρέξει χιονίσει. Έχει οριστεί προθεσμία η 29η Φεβρουαρίου. Στη σημερινή συνάντηση με τους τραπεζίτες θα συζητήσουμε για τα POS».

«Οι τράπεζες να διατηρήσουν και φέτος τις χαμηλότερες χρεώσεις για τα στεγαστικά»

Ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε από τις τράπεζες να διατηρήσουν και φέτος τα χαμηλάεπιτόκια των στεγαστικών δανείων.

«Εμείς, όχι μόνο ελπίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι οι τράπεζες δεν θα επεκτείνουν τις χαμηλότερες χρεώσεις για τα στεγαστικά δάνεια, τις οποίες είχαν υιοθετήσει πέρυσι για έναν χρόνο. Επειδή τα επιτόκια σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένουν ψηλά, θεωρούμε ότι θα προχωρήσουν προς τα εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε πως αυτό απορρέει τόσο από την καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας όσο και από την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι τράπεζές μας ήταν σακατεμένες την περασμένη δεκαετία και αν δεν έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, δεν έχουμε και υγιή οικονομία. Αν δείτε θα στοιχεία, θα δείτε ότι τα επιτόκια έχουν ανέβει σε όλη την Ευρώπη και φυσικά και στην Ελλάδα. Η διαφορά στα επιτόκια σε σχέση με πέρυσι έχει περιοριστεί. Δηλαδή η διαφορά του μέσου όρου των ευρωπαϊκών επιτοκίων σε σχέση με τα ελληνικά επιτόκια είναι μικρότερη ακριβώς λόγω του ότι η οικονομία προόδευσε και έχουμε την επενδυτική βαθμίδα. Ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα της επενδυτικής βαθμίδας», όπως είπε ο Υπουργός.

Αναφορικά με το spread επιτοκίου δανείων και καταθέσεων, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «εκτός από τα επιτόκια στις καταθέσεις ταμιευτήριου που πράγματι είναι μικρά, οι τράπεζες δεν έχουν και λόγο να τα αυξήσουν υπό την έννοια ότι έχουν 112 δισ. δάνεια και 200 δισ. καταθέσεις. Άρα δεν έχουν λόγο να δώσουν παραπάνω επιτόκια για να μαζέψουν χρήμα, γιατί έχουν χρήμα. Υπάρχουν όμως άλλες δυνατότητες για τους καταναλωτές».

Όπως είπε ο Υπουργός, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ άλλων προϊόντων που παρέχουν οι τράπεζες, για τα οποία οι ίδιες θα πρέπει να ενημερώνουν περισσότερο τους καταναλωτές, και των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, με επιτόκιο 4%. «Εμείς δεν λέμε: «πήγαινε να πάρεις αυτό» ‘η «πήγαινε να πάρεις τα άλλα προϊόντα των τραπεζών». Ο καθένας είναι ελεύθερος πολίτης να κάνει ό,τι θέλει», σημείωσε.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στη δυνατότητα μη τραπεζικά ιδρύματα να δίνουν δάνεια. «Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Και γι’ αυτό επενδύουμε στον 5ο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος και επιτρέψαμε με νόμο που πέρασε τον Δεκέμβριο μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες τις Ευρώπης, να δίνουν δάνεια όχι μόνο καταναλωτικά, αλλά και στεγαστικά και κάποια επιχειρηματικά. Διότι θέλουμε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

