Τον δρόμο της επιστροφής τμηματικά από τις 11.00 το πρωί παίρνουν σήμερα οι αγρότες, με τα 120 περίπου τρακτέρ που είχαν κατακλύσει το Σύνταγμα, πραγματοποιώντας ολονυχτία στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας.

Αύριο Πέμπτη δίνουν το επόμενο ραντεβού στα μπλόκα, όπου όπου θα εκτιμήσουν τα αποτελέσματα του συλλαλητηρίου και στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Χθες περισσότεροι από 10.000 αγρότες, μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο που έγινε χθες στο Σύνταγμα. Άλλωστε, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε νωρίτερα ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσει κάτι επιπλέον, χαρακτήρισε το χθεσινό συλλαλητήριο, μέσο πίεσης που θα χρησιμοποιήσει προς τις Βρυξέλλες.

Ζήτησαν από τους αρμόδιους τη θεσμοθέτηση του αγροτικού πετρέλαιου στην αντλία, τονίζοντας ότι η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που έχει ανακοινωθεί δεν αρκεί μιας και η τιμή του λίτρου έχει αυξηθεί σημαντικά, συμπαρασύροντας το κόστος παραγωγής.

Μιλώντας για το αγροτικό ρεύμα θέλουν όπως είπαν η τιμή κιλοβατώρας να πέσει τα 7 λεπτά, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, δεν αρκούν.

Επίσης, σημείωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί επιδότηση για την αγορά αγροεφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών για «να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας».

Στάθηκαν στις παράνομες ελληνοποιήσεις των αγροδιατροφικών προϊόντων τονίζοντας ότι θα πρέπει να μπει ένας «τέλος» στα αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενα προϊόντα που εργάζονται από τρίτες χώρες. «Φέτος που το ζωικό κεφάλαιο μειώθηκε, που βρέθηκε το γάλα και μάλιστα μειώθηκε και η τιμή που πληρώθηκε ο κτηνοτρόφος;» αναρωτήθηκαν.

Σε αναφορά τους για την ΚΑΠ οι αγρότες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα ζήτησαν να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» και επιθυμούν την επαναφορά του «πρασινίσματος».

Πάντως, όπως ανέφεραν αγρότες από τη Θεσσαλία, για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται ραντεβού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί θα συζητηθούν όπως είπαν ζητήματα που αφορούν τον κάμπο της Θεσσαλίας, ο οποίος επλήγη από τη θεομηνία «Ντάνιελ».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα.

«Τα τρακτέρ θα φύγουν από εδώ αλλά ο αγώνας θα συνεχιστεί. Τα μπλόκα μας είναι γεμάτα νέα παιδιά με όνειρα και φιλοδοξίες που θέλουν να ζήσουν. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στη τύχη τους ούτε να αποδεχτούμε τη τύχη που τους ετοιμάζουν. Σήμερα είμαστε εδώ και πιστεύουμε στείλαμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Θελουμε λύσεις. Το αγροτικό κίνημα έκανε φέτος ένα μεγάλο βήμα», τόνισε αγρότης σε ομιλία του.

Άλλος αγρότης δήλωσε: «Ο αγώνας συνεχίζεται. Τα τρακτέρ θα μείνουν εδώ σήμερα και θα φύγουν αύριο. Θα γυρίσουμε στα μπλόκα και θα πάρουμε αποφάσεις για την συνέχιση του αγώνα»

Ενώ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, είπε: «Εάν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ο αγώνας θα συνεχιστεί». Ανέφερε για ακόμη μια φορά τα κύρια αιτήματα των αγροτών, μεταξύ των οποίων είναι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, τα φθηνό αγροτικό ρεύμα, η πάταξη των ελληνοποιήσεων αλλά και η αναθεώρηση της ΚΑΠ. «Ζητάμε όλοι να θεσπιστεί αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες» είπε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τζέλας είπε ότι θα πρέπει να πέσει στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας ότι «το απαιτούμε και θα το κερδίσουμε». Στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου βρίσκεται, όπως επισήμανε, και η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, ζωοτροφών και αγροεφοδίων. «Μέσα από κάτι τέτοια θα μπορέσουμε να παράγουμε φθηνά αγροτικά προϊόντα» τόνισε. Ζήτησε ακόμη μια φορά να μπει ένα τέλος στις ελληνοποιήσεις, ενώ σε αναφορά του για την ΚΑΠ, υπογράμμισε ότι δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» απαιτώντας την επαναφορά του «πρασινίσματος». «Κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση της ΚΑΠ, εμείς γινόμαστε φτωχότεροι. Φεύγουμε από τα χωριά και τα χωράφια μας» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.