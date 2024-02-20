Χατζηδάκης: Το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές θα προχωρήσει «βρέξει-χιονίσει»

Το μήνυμα πως «το έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές θα προχωρήσει «βρέξει - χιονίσει», έστειλε για μια ακόμη φορά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, κατά την επίσκεψη του σε οπωροπωλείο στο Μαρούσι, όπου πραγματοποιήθηκε σε πραγματικό χρόνο η διασύνδεση των δυο συστημάτων από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρακολούθησε από κοντά την διαδικασία διασύνδεσης, η οποία κράτησε λίγα μόλις λεπτά και συνομίλησε με τους ιδιοκτήτες του οπωροπωλείου και τον τεχνικό εγκατάστασης για το μεγάλο αυτό έργο που θα συμβάλει στην μάχη για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης σε ένα κατάστημα, κάθε φορά που ένας πελάτης επιθυμεί να πληρώσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, θα πρέπει προηγουμένως να έχει «χτυπηθεί» το αντίστοιχο ποσό στην ταμειακή προκειμένου στην συνέχεια να «ξεκλειδώσει» το POS για να προχωρήσει η συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται κάθε πιθανότητα αποφυγής έκδοσης φορολογικής απόδειξης όταν πρόκειται για συναλλαγές με χρήση κάρτας με αποτέλεσμα την σημαντική αποκάλυψη κρυμμένης μέχρι σήμερα φορολογητέας ύλης.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως «πέραν από την συμβολή της διασύνδεσης των POS και των ταμειακών μηχανών στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης ως ορόσημο, πράγμα που σημαίνει πως αν δεν προχωρήσει θα διακοπεί μέρος της χρηματοδότησης της χώρας μας από τις Βρυξέλλες. Κι αυτό πιστεύω ότι δεν το θέλει κανένας». Συμπλήρωσε δε πως «γι' αυτό το λόγο έχουν προβλεφθεί αυστηρές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να διασυνδεθούν, αλλά και για τους παρόχους των μηχανημάτων και των σχετικών υπηρεσιών», ενώ παράλληλα «καλύπτεται σημαντικό μέρος του κόστους της διασύνδεσης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθεί και 4ος κύκλος χρηματοδότησης μέρους αγοράς POS και διασύνδεσής του με την ταμειακή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, συμπλήρωσε πως «τις τελευταίες μέρες υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι της διασύνδεσης. Καλούμε, όπως έκανε σήμερα και αυτό εδώ το οπωροπωλείο, και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να το κάνουν. Είναι θετικό για την οικονομία, είναι θετικό για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, είναι θετικό για τη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

