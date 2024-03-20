H κυβέρνηση θα έχει ολοκληρώσει την πώληση των ποσοστών που διατηρεί στις τράπεζες έως τα τέλη του έτους, ενώ θα σημειώσει ρεκόρ εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς η οικονομία ανακάμπτει, είπε στο Reuters την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών.

Η χώρα βρίσκεται και πάλι στο ραντάρ των επενδυτών μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, με την οικονομία της να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολλαπλάσιους του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Τους προηγούμενους μήνες πούλησε το σύνολο των μετοχών της σε τρεις μεγάλες τράπεζες, που διατηρεί μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντλώντας περισσότερα από 2 δισ. ευρώ. Διατηρεί ακόμα ποσοστό 18,4% στην Εθνική Τράπεζα και 72% στην μικρότερη Attica Bank, που θα διατεθούν τους επόμενους μήνες.

«Βάσει της συμφωνίας που έχουμε με τους δανειστές, μπορούμε να συνεχίσουμε την διαδικασία αποεπένδυσης μέχρι τα τέλη του 2025. Διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε λόγο να καθυστερήσουμε», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Είχαμε πολύ σημαντικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται από πολλούς επενδυτές και γι’ αυτό θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία έως τα τέλη του έτους», πρόσθεσε.

Από το 2019 που ήρθε στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως οι Pfizer, Google and JP Morgan άρχισαν να επενδύουν στη χώρα. Μετά την επανεκλογή της στη διακυβέρνηση της χώρας το 2023 και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας άρχισε την αποεπένδυση στις τράπεζες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε, λίγο πολύ, με τον ίδιο τρόπο προχωρώντας με όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μεταδίδοντας το μήνυμα ότι αυτή η χώρα είναι μια φιλική χώρα για επενδύσεις», είπε ο Χατζηδάκης.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αναμένει έσοδα 7,1 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις που υλοποιήθηκαν ή ολοκληρώνονται τους τελευταίους οκτώ μήνες, επιτυγχάνοντας εύκολα τον στόχο για έσοδα 5,7 δισ. ευρώ το 2024.

«Είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα, όχι μόνο ο αριθμός των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και τα έσοδα για το κράτος».

Η Ελλάδα εισέπραξε 790 εκατ. ευρώ από τη διάθεση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών τον περασμένο μήνα και αναμένει έσοδα ύψους 4,6 δισ. ευρώ από τις παραχωρήσεις της Εγνατίας και της Αττικής Οδού.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης ανήλθε στο 2% πέρυσι, ελαφρά χαμηλότερα από την πρόβλεψη της κυβέρνησης, έναντι 0,4% κατά μέσο όρο στην ευρωζώνη. Αναμένεται στο 2,9% φέτος χάρη στα αυξημένα τουριστικά έσοδα, την ενίσχυση των επενδύσεων και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

«Η ελληνική οικονομία ήταν, είναι και θα είναι μια θετική έκπληξη για την Ευρώπη», είπε ο Χατζηδάκης.

Πρόσθεσε ότι θέλει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στους κλάδους της πράσινης ενέργειας, των logistics και του τουρισμού, ώστε να καλύψει το κενό με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης.

Αναφερόμενος στο θέμα της Golden Visa ο υπουργός είπε ότι το όριο θα αυξηθεί για τους ξένους επενδυτές στα 800.000 ευρώ, από 500.000 ευρώ, για τις μεγάλες πόλεις και τα δημοφιλή νησιά, στις 400.000 για άλλες περιοχές, ενώ θα οριστεί στις 250.000 για τα διατηρητέα.

«Σχετική τροπολογία θα κατατεθεί στη βουλή πιθανότατα έως το τέλος αυτής της εβδομάδας».

Αναφορικά με την αύξηση του βασικού μισθού, είπε ότι θα αυξηθεί πάνω από τα 800 ευρώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.