Μειωμένο το πρωτογενές πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου

Μειωμένο πρωτογενές πλεόνασμα εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024 σε ταμειακή βάση, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού εφέτος διαμορφώθηκε στα 2,1 δισ. ευρώ έναντι 3,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 346 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,299 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,696 δισ. ευρώ, από 9,613 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 9,552 δισ. ευρώ, από 9,524 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

